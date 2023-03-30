ФСБ задержала американского журналиста в Екатеринбурге. Его подозревают в шпионаже

Как сообщает ФСБ, американца задержали при попытке получения секретных сведений. В отношении Гершковича возбудили уголовное дело по факту шпионажа. Ранее появилась информация о том, что журналист пропал — пиарщик Ярослав Ширшиков сообщил, что Гершкович не выходит на связь с 29 марта. В середине марта Гершкович приезжал на Урал, чтобы собрать материал для текста об отношении людей к ЧВК «Вагнер», затем улетел в Москву, а накануне вернулся в Екатеринбург.