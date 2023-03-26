Ночью в Омске загорелся склад с пластиком — фото и видео с места происшествия

Ночью с субботы на воскресенье, 26 марта, сгорел склад с пластиком в Омске. Об этом сообщают наши коллеги из NGS55.RU со ссылкой на телеграм-канал МЧС России.
— Горит склад с пластиком. По предварительной информации, пострадавших нет. В ликвидации пожара задействовано 65 человек и 16 единиц техники, — говорится в сообщении МЧС России.
Как отмечают в NGS55.RU, склад находится на улице Доковской, 51, в 05:15 открытое горение было ликвидировано. Пожарные проливают и разбирают конструкции.
25 марта в Бердске Новосибирской области загорелся магазин по улице Маяковского. Из здания эвакуировали 15 человек.