СЕЙЧАС +3°С
Пробки 2/10
usd 76.45
eur 82.39
Тема дняВ Новосибирске столкнулись два поезда
Все новости
Все новости

Ночью в Омске загорелся склад с пластиком — фото и видео с места происшествия

С огнем боролись 65 пожарных

937

Пожар произошел с субботы на воскресенье

Поделиться

Ночью с субботы на воскресенье, 26 марта, сгорел склад с пластиком в Омске. Об этом сообщают наши коллеги из NGS55.RU со ссылкой на телеграм-канал МЧС России.

— Горит склад с пластиком. По предварительной информации, пострадавших нет. В ликвидации пожара задействовано 65 человек и 16 единиц техники, — говорится в сообщении МЧС России.

Как отмечают в NGS55.RU, склад находится на улице Доковской, 51, в 05:15 открытое горение было ликвидировано. Пожарные проливают и разбирают конструкции.

Пожар тушили 65 человек и 16 единиц техники

Пожар тушили 65 человек и 16 единиц техники

Поделиться

25 марта в Бердске Новосибирской области загорелся магазин по улице Маяковского. Из здания эвакуировали 15 человек.

ПожарСкладПластикОмскМЧСПожарные
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter