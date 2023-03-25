«Эвакуировались 15 человек»: в Бердске вспыхнул магазин около школы

25 марта в Бердске Новосибирской области произошел пожар в магазине по улице Маяковского. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о возгорании поступило в 19:52.
— Через пару минут прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, в это время горела кровля здания, — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что во время пожара из здания эвакуировались 15 человек, никто не пострадал. Открытое горение удалось ликвидировать в течение полутора часов, предварительная площадь пожара составила 700 квадратных метров.
Отметим, информация о происшествии также появилась в соцсетях. Как сообщили в паблике «Бердск Онлайн» во «ВКонтакте», пожар произошел в магазине по улице Маяковского, 195. Около него находится школа.
23 марта в пятиэтажном доме на Комсомольской, 7 в Новосибирске произошел пожар. Двум пострадавшим при возгорании потребовалась госпитализация.