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Тема дняМассовое отключение света в Новосибирске
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«Эвакуировались 15 человек»: в Бердске вспыхнул магазин около школы

Инцидент произошел вечером 25 марта

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Сообщение о возгорании поступило в 19:52.

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25 марта в Бердске Новосибирской области произошел пожар в магазине по улице Маяковского. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о возгорании поступило в 19:52.

— Через пару минут прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, в это время горела кровля здания, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что во время пожара из здания эвакуировались 15 человек, никто не пострадал. Открытое горение удалось ликвидировать в течение полутора часов, предварительная площадь пожара составила 700 квадратных метров.

Отметим, информация о происшествии также появилась в соцсетях. Как сообщили в паблике «Бердск Онлайн» во «ВКонтакте», пожар произошел в магазине по улице Маяковского, 195. Около него находится школа.

23 марта в пятиэтажном доме на Комсомольской, 7 в Новосибирске произошел пожар. Двум пострадавшим при возгорании потребовалась госпитализация.

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