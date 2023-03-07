«В трико и босиком мы оказались на улице»: выгорел дом известного новосибирского фермера — как его семье удалось спастись

Дом известного новосибирского фермера Валерия Пяткова сгорел вечером 6 марта 2023 года в селе Владимировка Тогучинского района. Об этом Пятков рассказал сегодня утром на своей странице во «ВКонтакте».
— Скорее всего из-за короткого замыкания электрической проводки на веранде, загорелся морозильник и произошёл взрыв охлаждающего оборудования, — написал фермер.
Огонь быстро перешел на сложенные из бруса стены, крышу и веранду. По словам хозяина дома, в любой момент мог вспыхнуть и подвал, где хранился уголь. Сам фермер и его дети успели выбраться из горящего дома:
— Моя попытка открыть входную дверь не получилась из-за раскалённой снаружи ручки, — написал Валерий Пятков. — Тогда я громко дал команду: «в окно!!!». Буквально в трико и босиком мы оказались на улице, через мгновенье прилетела пожарная машина.
В региональном главке МЧС также прокомментировали пожар, рассказав, что только тушение открытого огня у спасателей ушел почти час:
— В 19:52 пожарные реагировали на выезд, в 20 часов 52 открытое горение было ликвидировано, в 0 часов 2 минуты была проведена разборка и проливка [дома], окончание работ, — описали ход тушения пожара в пресс-службе ведомства.
В разговоре с корреспондентом НГС Валерий Пятков рассказал, что к утру 7 марта уже разобрал территорию своего двора и поблагодарил соседей, которые поделились с погорельцами теплой одеждой.
— Пришел обследовать свой дом после пожара. Конечно, много чего сгорело и оплавилось, но стены удалось отстоять, спасибо пожарным. Надеюсь что к осени все восстановим. К сожалению, мой дом был не застрахован, теперь я об этом жалею. Не допускайте моих ошибок, обязательно страхуйте свое жилье.
Я уверен, что в скором времени мы все восстановим и через неделю встретимся с вами на пунктах выдачи продукции, — написал Валерий у себя на странице в «ВК».
О себе на странице в ВК Валерий пишет, что он — фермер в третьем поколении, с высшим образованием и огромным желанием работать.
Ранее НГС писал о пожаре в Первомайском районе Новосибирска. Там загорелся двухэтажный барак.