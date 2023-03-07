«В трико и босиком мы оказались на улице»: выгорел дом известного новосибирского фермера — как его семье удалось спастись

— Моя попытка открыть входную дверь не получилась из-за раскалённой снаружи ручки, — написал Валерий Пятков. — Тогда я громко дал команду: «в окно!!!». Буквально в трико и босиком мы оказались на улице, через мгновенье прилетела пожарная машина.

В региональном главке МЧС также прокомментировали пожар, рассказав, что только тушение открытого огня у спасателей ушел почти час:

— В 19:52 пожарные реагировали на выезд, в 20 часов 52 открытое горение было ликвидировано, в 0 часов 2 минуты была проведена разборка и проливка [дома], окончание работ, — описали ход тушения пожара в пресс-службе ведомства.