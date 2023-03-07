«Я была на работе, дома — 13-летний ребенок»: неизвестные устроили погром в подъезде на Линейном жилмассиве — видео

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили НГС, что заявление в полицию поступало. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные лица.

Недавно жители других многоэтажек пожаловались на шумный дрифт, который устраивают на парковке магазина «Леруа Мерлен» на Фабричной. В полиции составили 41 протокол на водителей.