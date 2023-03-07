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«Я была на работе, дома — 13-летний ребенок»: неизвестные устроили погром в подъезде на Линейном жилмассиве — видео

Жители дома жалуются, что инцидент происходит не в первый раз

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По словам собеседницы НГС, мужчины силой открыли дверь, после чего домофон перестал работать

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В подъезд одного из домов на Линейном жилмассиве в Новосибирске проникли неизвестные и устроили погром. Их дебош сняла видеокамера.

Как рассказала НГС Анна (имя изменено по ее просьбе. — Прим. ред.), ранее неизвестные уже неоднократно проникали в их подъезд, но на запись камер инцидент попал впервые. Мужчины силой вырвали дверь, чтобы попасть в подъезд, теперь домофон сломан.

— На записи видно, что они доставали пакетики с порошком и тут же употребляли. У них была странная походка и поведение, мужчины в этом подъезде не живут. Они разламывали щит, шумели на площадке и обшарили все ящики.

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Видео: читатель НГС

По словам женщины, странную обстановку на массиве она замечает последние два-три года. Когда жильцы сами убираются на территории жилмассива, то находят пакетики с неизвестным содержимым, которые закопаны в траве или спрятаны в покрышках.

— Никто из соседей не вышел, потому что всем было страшно из-за этой компании. Я была на работе, в это время дома —13-летний ребенок.

Женщина переживает не только за себя и своего ребенка, по ее словам, рядом с домом находится три детских сада и корпус гимназии. Жильцы обратились в полицию, сотрудники приехали спустя несколько часов и передали данные участковому.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили НГС, что заявление в полицию поступало. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные лица.

Недавно жители других многоэтажек пожаловались на шумный дрифт, который устраивают на парковке магазина «Леруа Мерлен» на Фабричной. В полиции составили 41 протокол на водителей.

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