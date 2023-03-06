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Шумный дрифт на парковке «Леруа Мерлен»: полиция составила 41 протокол — за что наказали водителей

Прямого наказания за гонки или дрифт в текущем КоАП сейчас не предусмотрено

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Водители считают, что парковка подходит для дрифта

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Новосибирская полиция составила 41 протокол на водителей, из-за которых автоинспекцию вызывали на парковку магазина «Леруа Мерлен» на Фабричной. Ранее мы сообщали, что от шумного дрифта, который устраивают на этой парковке, страдают жители близлежащих домов.

— На данный участок дороги в ночное время выделялся экипаж ДПС для пресечения нарушений правил. Только с начала 2023 года в ходе проведенных мероприятий в районе парковки указанного торгового предприятия был составлен 41 административный материал, — рассказали в ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

В числе этих протоколов — 26 за отсутствие полиса ОСАГО, 3 — за тонировку, 1 — за отсутствие водительских прав, 2 — за езду без госномеров, 3 — за нарушение правил приоритета, 6 — за непристегнутые ремни.

В полиции отметили, что если в дежурную часть ДПС поступает сигнал о нарушениях на парковке, то на место отправляется патрульный экипаж.

Напомним, что прямого наказания за гонки или дрифт в текущем КоАП сейчас не предусмотрено, но ведется разработка нового законопроекта на этот счет.

В конце прошлого месяца новосибирцы также жаловались на дрифтеров на площади Калинина.

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