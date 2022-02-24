«Замучили всех жителей»: дрифтеры не дают спать новосибирцам на площади Калинина

Дрифтеры на площади Калинина не дают спокойно спать местным жителям — автоинспекторы не могут их поймать.
— Ночью они дрифтуют на площади Калинина. Бесполезно вызывать патрульную машину. Приезжают, тихо уезжают, и всё заново начинается. И так каждую ночь. Замучили всех жителей, — написала в редакцию читательница НГС. — Они каждую ночь дрифтуют. Нам, жителям, никто в этом вопросе не помогает
Также читательница прислала видео в редакцию, которое, по ее словам, было снято сегодня ночью, в 02:30.
— Особенно наглую успела снять. Они когда видят, что их снимают вот так, окна закрывают и уезжают, — добавила женщина.
По ее словам, такой дрифт происходит на кольце каждую ночь, и жители видят постоянно три машины.
В ГИБДД Новосибирска сообщили, что сообщения о дрифтерах ночью поступали.
— Заявка была, но когда автоинспекторы прибыли на место, то никого не обнаружили, — ответили корреспонденту НГС в ГИБДД Новосибирска.
Вечером 14 февраля на парковке у ТЦ «Гигант» на Мочищенском шоссе заметили дрифтующую «Газель» с надписью «Прощальный кортеж». Видео с ночными гонками в редакцию НГС прислал читатель Александр.