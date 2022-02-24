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«Замучили всех жителей»: дрифтеры не дают спать новосибирцам на площади Калинина

По их словам, вызовы автоинспекторов не могут решить ситуацию

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Громкие звуки будят жителей

Громкие звуки будят жителей

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Дрифтеры на площади Калинина не дают спокойно спать местным жителям — автоинспекторы не могут их поймать.

— Ночью они дрифтуют на площади Калинина. Бесполезно вызывать патрульную машину. Приезжают, тихо уезжают, и всё заново начинается. И так каждую ночь. Замучили всех жителей, — написала в редакцию читательница НГС. — Они каждую ночь дрифтуют. Нам, жителям, никто в этом вопросе не помогает

Также читательница прислала видео в редакцию, которое, по ее словам, было снято сегодня ночью, в 02:30.

— Особенно наглую успела снять. Они когда видят, что их снимают вот так, окна закрывают и уезжают, — добавила женщина.

По ее словам, такой дрифт происходит на кольце каждую ночь, и жители видят постоянно три машины.

В ГИБДД Новосибирска сообщили, что сообщения о дрифтерах ночью поступали.

— Заявка была, но когда автоинспекторы прибыли на место, то никого не обнаружили, — ответили корреспонденту НГС в ГИБДД Новосибирска.

Вечером 14 февраля на парковке у ТЦ «Гигант» на Мочищенском шоссе заметили дрифтующую «Газель» с надписью «Прощальный кортеж». Видео с ночными гонками в редакцию НГС прислал читатель Александр.

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