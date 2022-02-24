«Замучили всех жителей»: дрифтеры не дают спать новосибирцам на площади Калинина

— Заявка была, но когда автоинспекторы прибыли на место, то никого не обнаружили, — ответили корреспонденту НГС в ГИБДД Новосибирска.

Вечером 14 февраля на парковке у ТЦ «Гигант» на Мочищенском шоссе заметили дрифтующую «Газель» с надписью «Прощальный кортеж». Видео с ночными гонками в редакцию НГС прислал читатель Александр.