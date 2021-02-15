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Машина ритуальных услуг дрифтила на парковке у «Гиганта»

Ночные гонки попали на видео

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Прощальный кортеж гонял по кольцу на парковке ТЦ&nbsp;

Прощальный кортеж гонял по кольцу на парковке ТЦ 

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Дрифт машины ритуальных услуг в Новосибирске попал на видео

Вечером 14 февраля на парковке у ТЦ «Гигант» на Мочищенском шоссе заметили дрифтующую «Газель» с надписью «Прощальный кортеж». Видео с ночными гонками в редакцию НГС прислал читатель Александр.

— Прощальный дрифт. Надеюсь, внутри нет клиента этого кортежа, а вообще, конечно, это жесть. Надеюсь, он пустой, — сказал Александр.

Александр добавил, что из машины доносилась громкая музыка.

На двух видеороликах видно, как кортеж ритуальных услуг вместе с другими машинами катается по кольцу на парковке.

Прошлой осенью жители центра жаловались на дрифтеров на площади Ленина. Тогда в ГИБДД рассказали, что бороться с такими нарушителями трудно, потому что, когда экипаж приезжает на место, все водители разъезжаются. Гонщики катаются и в других районах города: например, перед площадкой у «Быстромолла». Мы поговорили с одним из любителей рискованной езды — он рассказал, почему ему нравится такое опасное развлечение и что он думает о жалобах людей.

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гонкимашины
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