Машина ритуальных услуг дрифтила на парковке у «Гиганта»

Дрифт машины ритуальных услуг в Новосибирске попал на видео
Вечером
— Прощальный дрифт. Надеюсь, внутри нет клиента этого кортежа, а вообще, конечно, это жесть. Надеюсь, он пустой, — сказал Александр.
Александр добавил, что из машины доносилась громкая музыка.
На двух видеороликах видно, как кортеж ритуальных услуг вместе с другими машинами катается по кольцу на парковке.
Прошлой осенью жители центра жаловались на дрифтеров на площади Ленина. Тогда в ГИБДД рассказали, что бороться с такими нарушителями трудно, потому что, когда экипаж приезжает на место, все водители разъезжаются. Гонщики катаются и в других районах города: например, перед площадкой у «Быстромолла». Мы поговорили с одним из любителей рискованной езды — он рассказал, почему ему нравится такое опасное развлечение и что он думает о жалобах людей.