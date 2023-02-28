«Заглушают звук телевизора». Гонщики на парковке «Леруа Мерлен» терроризируют жителей окрестных домов

Новосибирцы, проживающие возле больших ровных площадок (стоянок, парковок), часто страдают от так называемых дрифтеров — шумных гонщиков на машинах, которые устраивают круговые заезды. Особенно это выражено зимой, когда снег и лед позволяют «круче валить боком». Очередное обращение поступило от новосибирца Максима Петрова, который проживает недалеко от магазина «Леруа Мерлен» на Фабричной. С какими проблемами он столкнулся и как всё-таки бороться с шумными дрифтерами — далее в материале.
Строительный гипермаркет «Леруа Мерлен» расположен по адресу Фабричный переулок, 11, ближайшие к нему жилые дома находятся в Тихом центре и через реку, где построены новые ЖК. Казалось бы, не так близко, но вечером и ночью звук от гоняющих на парковке дрифтеров прекрасно добирается до этих домов. Житель дома по улице Максима Горького Максим Петров рассказывает, как это происходит.
— Систематически в вечернее и ночное время большое количество автомобилей занимаются дрифтом, используя парковку как гоночный трек. Громкий звук выхлопа автомобилей распространяется на значительную территорию. В тихое время суток, особенно в ночное время, эти звуки настолько сильны, что их слышимость заглушает звук телевизора. Спать совершенно невозможно. Длительность происходящего является причиной длительного отсутствия отдыха и накопления усталости как у взрослых, так и у детей. Проблема актуальна для большого числа жителей, проживающих в ЖК «Чернышевский», ЖК «Венеция», а также части домов, расположенных по ул. Максима Горького, — объясняет жилец.
Было составлено несколько жалоб в сам магазин, в полицию, но, как говорит новосибирец, ему «присылают отписки», и результата никакого нет в течение
— Сам по себе дрифт в нашей стране не является наказуемым деянием, напрямую не запрещен. Хотя в ПДД существуют пункты 1.5 и 2.7, из них можно сделать вывод, что дрифт в местах, для этого не предназначенных, будет нарушать правила дорожного движения. Тем не менее особенной ответственности за дрифт у нас, к сожалению, пока в КоАП не предусмотрено. Ответственность предусмотрена в проекте нового КоАП, и если его примут, то там эти действия описаны подробно и будут наказываться, — говорит адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.
Пункт 1.5 ПДД. Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда.
Пункт 2.7. Водителю запрещается опасное вождение, выражающееся в неоднократном совершении одного или совершении нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в <...> перестроении при интенсивном движении, <...> несоблюдении безопасной дистанции, <...> несоблюдении бокового интервала.
Так что же делать людям, страдающим от шума гонщиков? Выход всё-таки есть, но долгий, сопряженный с бюрократическими проволочками, как это часто бывает.
— Наказать за сам дрифт достаточно тяжело, если нет последствий, не причинен вред. Понятно, что подобные действия нарушают общественный порядок, и если жители возмущены, то в принципе можно рассматривать привлечение по
Что касается реакции самого гипермаркета и новосибирской полиции, то в «Леруа Мерлен» сообщили, что нужно подать заявку по поводу проблемы.
— В ночное время ездят машины? От лица компании приношу извинения за данные неудобства. Вы можете составить претензию непосредственно в магазине либо на нашем сайте. Всё проверят, разберутся, дадут ответ, — отметили в торговой компании.
После подачи нашего запроса ответа от гипермаркета пока не поступало. НГС также отправил письмо в ГУ МВД РФ по Новосибирской области с вопросами о том, были ли проведены какие-либо мероприятия по жалобам граждан на шум и какие мероприятия еще планируются. Ответы мы вам обязательно сообщим.
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