«Заглушают звук телевизора». Гонщики на парковке «Леруа Мерлен» терроризируют жителей окрестных домов

Строительный гипермаркет «Леруа Мерлен» расположен по адресу Фабричный переулок, 11, ближайшие к нему жилые дома находятся в Тихом центре и через реку, где построены новые ЖК. Казалось бы, не так близко, но вечером и ночью звук от гоняющих на парковке дрифтеров прекрасно добирается до этих домов. Житель дома по улице Максима Горького Максим Петров рассказывает, как это происходит.

— Систематически в вечернее и ночное время большое количество автомобилей занимаются дрифтом, используя парковку как гоночный трек. Громкий звук выхлопа автомобилей распространяется на значительную территорию. В тихое время суток, особенно в ночное время, эти звуки настолько сильны, что их слышимость заглушает звук телевизора. Спать совершенно невозможно. Длительность происходящего является причиной длительного отсутствия отдыха и накопления усталости как у взрослых, так и у детей. Проблема актуальна для большого числа жителей, проживающих в ЖК «Чернышевский», ЖК «Венеция», а также части домов, расположенных по ул. Максима Горького, — объясняет жилец.