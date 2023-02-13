«Молодожены не учли, что есть другие постояльцы»: бойцов ГБР вызвали в гостиницу из-за шумной любвеобильной пары

Поздно вечером 10 февраля в одну из гостиниц Октябрьского района вызвали бойцов агентства безопасности «Гвардия». Причиной стала шумная пара постояльцев.
Как рассказали в пресс-службе агентства, сигнал тревоги поступил в 23:57.
— Прибывшие на вызов бойцы ГБР выяснили, что супружеская пара новосибирцев решила устроить ночь любви и арендовала для этого номер. Любвеобильные молодожены не учли, что в гостинице, кроме них, будут другие постояльцы. Соседей возмутили раздававшиеся среди ночи звуки страстного секса, и они пожаловались на них администратору, — рассказали в агентстве.
После беседы с бойцами ГБР супружеская пара решила уехать из гостиницы.
В октябре бойцов «Гвардии» вызвали в бизнес-центр на Фрунзе из-за супружеской измены. Муж одной из сотрудниц приехал к ней на работу и застал ее с коллегой. Завязалась драка, и сотрудникам пришлось вызвать ГБР.