Власти Брянской области сообщили об одном погибшем и одном раненом в результате диверсии

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района погиб водитель легкового автомобиля и ранен 10-летний мальчик.
— В настоящее время ребенок доставлен в Брянскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает, — написал Богомаз у себя в телеграм-канале.
Также в правительстве региона сообщали о пострадавшей в результате атаки девочке — были слухи о том, что она погибла, но власти области это опровергли.
Ранее стало известно о захвате заложников в селе Сушаны Брянской области. В Кремле происходящее назвали атакой террористов, Владимир Путин отменил ранее запланированную поездку в Ставропольский край. Всю информацию мы собираем в онлайн-трансляции.