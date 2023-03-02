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Спецоперация на Украине

Власти Брянской области сообщили об одном погибшем и одном раненом в результате диверсии

Ситуацию уже прокомментировали в Кремле

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В результате атаки был ранен 10-летний мальчик, его жизни ничего не угрожает

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района погиб водитель легкового автомобиля и ранен 10-летний мальчик.

— В настоящее время ребенок доставлен в Брянскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает, — написал Богомаз у себя в телеграм-канале.

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Также в правительстве региона сообщали о пострадавшей в результате атаки девочке — были слухи о том, что она погибла, но власти области это опровергли.

Ранее стало известно о захвате заложников в селе Сушаны Брянской области. В Кремле происходящее назвали атакой террористов, Владимир Путин отменил ранее запланированную поездку в Ставропольский край. Всю информацию мы собираем в онлайн-трансляции.

УкраинаДиверсантыБрянская область
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