«Стена упала на меня. Думала, землетрясение»: видео с пострадавшей при взрыве на Линейной — НГС навестил ее в больнице

44-летняя Айжаныл Калмурзаева — одна из пострадавших при взрыве газа на Линейной в Новосибирске. Трагедия в доме произошла 9 февраля. Погибли 14 человек. В больницах остаются восемь человек, и среди них Айжаныл. НГС навестил ее в Новосибирском НИИТО им. Я. Л. Цивьяна .