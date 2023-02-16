«Стена упала на меня. Думала, землетрясение»: видео с пострадавшей при взрыве на Линейной — НГС навестил ее в больнице

44-летняя Айжаныл Калмурзаева — одна из пострадавших при взрыве газа на Линейной в Новосибирске. Трагедия в доме произошла 9 февраля. Погибли 14 человек. В больницах остаются восемь человек, и среди них Айжаныл. НГС навестил ее в Новосибирском НИИТО им.
— Нет, запаха газа я не чувствовала. Первой ударила стена в спину. Я подумала, землетрясение. Испугалась. Как в Турции землетрясение. Сильная боль. Ноги не чувствовала. А потом потолок и остальные стены упали, — с трудом говорит Айжаныл.
Что еще она вспомнила о дне трагедии, вы можете посмотреть в видео выше.
10 февраля в Новосибирске арестовали двух омичей по делу о взрыве газа. За несколько дней до трагедии они появились в доме под видом сотрудников газовой службы. Пара представлялась сотрудниками омской компании «Межрегионгаз Сервис», имеющей дурную славу: ее клиенты жалуются на мошенничество по всей России
Мы выяснили, что задержанные — лишь часть крупной ОПГ, которая действует по всей стране.