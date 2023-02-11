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Взрыв газа на ЛинейнойФоторепортаж

Что происходит на месте взрыва на Линейной сегодня — показываем в 10 фотографиях

Люди пытаются забрать свои вещи из уцелевших квартир

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Спасатели завершили разбор завалов, но работа на месте продолжается

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С момента взрыва в доме на Линейной, 39 прошло 2 дня. Спасатели разобрали завалы, но на месте продолжают дежурить специальные службы и волонтеры. Сейчас жители разрушенного дома пытаются забрать из уцелевших квартир свои вещи, а сочувствующее приносят цветы и игрушки к стихийному мемориалу на снегу. Фотограф НГС побывал на месте взрыва сегодня и посмотрел, что там происходит.

На месте продолжают дежурить спецслужбы

На месте продолжают дежурить спецслужбы

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Жильцов группами заводят в квартиры, чтобы забрать вещи

Жильцов группами заводят в квартиры, чтобы забрать вещи

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Территория вокруг дома всё еще оцеплена

Территория вокруг дома всё еще оцеплена

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В результате взрыва погибли 13 человек

В результате взрыва погибли 13 человек

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Взрывной волной полностью уничтожило один из подъездов

Взрывной волной полностью уничтожило один из подъездов

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Сочувствующие люди продолжают приносить цветы и детские игрушки к небольшому мемориалу на снегу

Сочувствующие люди продолжают приносить цветы и детские игрушки к небольшому мемориалу на снегу

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Работу спецслужб осложняет погода: сегодня в город пришел мороз

Работу спецслужб осложняет погода: сегодня в город пришел мороз

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В школе <nobr class="_">№ 85</nobr> организовали пункт временного размещения для пострадавших. Там же принимали гуманитарную помощь

В школе № 85 организовали пункт временного размещения для пострадавших. Там же принимали гуманитарную помощь

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На месте работают следователи и криминалисты, <a href="https://ngs.ru/text/criminal/2023/02/11/72052352/" class="_" target="_blank">в том числе из Москвы</a>

На месте работают следователи и криминалисты, в том числе из Москвы

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Взрыв в пятиэтажке на Линейной, 39 произошел утром 9 февраля. В результате ЧП погибли 13 человек, 9 жильцов пострадали. Сотрудники экстренных служб сутки разбирали завалы. НГС в режиме онлайн-трансляции следил за всем, что происходило.

Сейчас на месте продолжают дежурить волонтеры и сотрудники спецслужб. Из-за сильных морозов ночью в школе № 85 пришлось развернуть пункт обогрева для них.

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