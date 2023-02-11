Что происходит на месте взрыва на Линейной сегодня — показываем в 10 фотографиях

С момента взрыва в доме на Линейной, 39 прошло 2 дня. Спасатели разобрали завалы, но на месте продолжают дежурить специальные службы и волонтеры. Сейчас жители разрушенного дома пытаются забрать из уцелевших квартир свои вещи, а сочувствующее приносят цветы и игрушки к стихийному мемориалу на снегу. Фотограф НГС побывал на месте взрыва сегодня и посмотрел, что там происходит.