Что происходит на месте взрыва на Линейной сегодня — показываем в 10 фотографиях

С момента взрыва в доме на Линейной, 39 прошло 2 дня. Спасатели разобрали завалы, но на месте продолжают дежурить специальные службы и волонтеры. Сейчас жители разрушенного дома пытаются забрать из уцелевших квартир свои вещи, а сочувствующее приносят цветы и игрушки к стихийному мемориалу на снегу. Фотограф НГС побывал на месте взрыва сегодня и посмотрел, что там происходит.
Взрыв в пятиэтажке на Линейной, 39 произошел утром 9 февраля. В результате ЧП погибли 13 человек, 9 жильцов пострадали. Сотрудники экстренных служб сутки разбирали завалы. НГС в режиме онлайн-трансляции следил за всем, что происходило.
Сейчас на месте продолжают дежурить волонтеры и сотрудники спецслужб. Из-за сильных морозов ночью в школе