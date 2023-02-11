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Тема дняВолонтерам на Линейной нужна помощь
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Взрыв газа на Линейной

Охраняющие место взрыва на Линейной волонтеры попросили о помощи

Им не хватает продуктов и чая

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После взрыва в ближайшей от места трагедии школе развернули пункт временного размещения

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Волонтеры поискового отряда «Маяк» и курсанты спасательного отряда SALUS попросили помощи продуктами. Сейчас они работают на месте взрыва на Линейной, 39.

— Нам необходима помощь продуктами питания (колбаса, сыр, чай, кофе, сахар) для поддержания работы пункта обогрева и организации питания сотрудников, обеспечивающих соблюдение правопорядка в районе разрушенного дома, — сообщил руководитель отряда Павел Злобин.

Из-за ночных морозов пункт временного размещения в школе № 85 переделали в штаб обогрева для спецслужб.


— В эту ночь столбик термометра опустился до отметки -32, что осложняло работу полиции, — пояснил Павел Злобин.

Утром 9 февраля в Новосибирске произошел взрыв газа в жилом доме на улице Линейной. В результате ЧП погибли 13 человек, 9 жильцов пострадали. Сотрудники экстренных служб сутки разбирали завалы. НГС в режиме онлайн-трансляции следил за всем, что происходило на месте трагедии.

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