«Мы были на вершине завалов»: сибирячка с мужем и сыном ждала помощи спасателей после взрыва — ее воспоминания

Жительницу взорвавшегося дома на Линейной, 39 Наталью Казанцеву из завалов вытащили спасатели МЧС. С семьей она жила на 5-м этаже 2-го подъезда. Как признается сама женщина, она плохо помнит момент взрыва.
— Мы были на вершине завалов. Я не помню момент, когда мы там оказались. Я даже с третьего этажа попыталась по этим развалинам пойти обратно, чтобы найти выход. Может, там лестница была бы. Попытаться найти, чтобы выбраться, — поделилась Наталья.
Выбраться Наталье помогли спасатели. Под завалами она оказалась со своим мужем и ребенком.
— Я почувствовала, что у меня течет кровь, всё опухло. Но это было не столь важно. У мужа была сломана нога, и нам было нужно донести его до скорой. Скорая стояла за домом. Там нас всех вместе сгребли и довезли до горбольницы, — вспомнила жительница взорвавшегося дома.
В больнице Наталье наложили швы на голову и сделали операцию ее мужу. Ребенок полностью здоров.
— Как в рубашке родился, — отмечает жительница дома.
В Новосибирской области 10 февраля объявлено днем траура по погибшим во время взрыва газа. Обрушение подъезда произошло вчера, 9 февраля, в 07:50. Уже известно о 13 погибших, в числе которых 2-летняя девочка. На месте трагедии продолжают работать спасатели. НГС в режиме онлайн собирает информацию о случившемся.