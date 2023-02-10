«Мы были на вершине завалов»: сибирячка с мужем и сыном ждала помощи спасателей после взрыва — ее воспоминания

— Мы были на вершине завалов. Я не помню момент, когда мы там оказались. Я даже с третьего этажа попыталась по этим развалинам пойти обратно, чтобы найти выход. Может, там лестница была бы. Попытаться найти, чтобы выбраться, — поделилась Наталья.