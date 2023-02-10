«Он прямо вжат был в снег»: сибиряк вместе с прохожими поднял бетонную плиту с пострадавшего от взрыва

Житель дома по адресу Линейная, 37 Денис рассказал, как отреагировал на происшествие со взрывом газа в соседнем доме. Мужчина в первые минуты после ЧП бросился на помощь пострадавшим.
Денис вышел из своего дома сразу после того, как услышал взрыв, к нему присоединилось еще несколько мужчин. Они вместе отправились к завалам.
— Еще зарева не было, когда я выбежал, но газ загорелся. Начали доставать мужчину из-под плиты, потому что он с края лежал. Кое-как обломок плиты вчетвером подняли. Мужчину не стали трогать, подумали, что не дай бог, он переломан. Он прямо вжат был в снег, — вспомнил житель дома 37.
Затем Денис с другими пришедшими на помощь услышал, как кричит женщина под обломками. Оказалось, что женщина жила на третьем этаже и в момент взрыва выходила из дома.
— Она сказала, что у нее где-то сын должен был быть. Она в этот момент была в подъезде. Ребенка мы сначала не нашли. Потом уже подъехали сотрудники МЧС и я объяснил, что женщина находится под завалами. А на ней прямо лежал лестничный пролет, — рассказал Денис.
Взрыв газа произошел вчера, 9 февраля, рано утром. В трагедии пострадали 22 человека и 13 жителей погибло. Сегодня, 10 февраля, был объявлен день траура. НГС в режиме онлайн собирает информацию о случившемся.