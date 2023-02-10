«Он прямо вжат был в снег»: сибиряк вместе с прохожими поднял бетонную плиту с пострадавшего от взрыва

Денис вышел из своего дома сразу после того, как услышал взрыв, к нему присоединилось еще несколько мужчин. Они вместе отправились к завалам.

— Еще зарева не было, когда я выбежал, но газ загорелся. Начали доставать мужчину из-под плиты, потому что он с края лежал. Кое-как обломок плиты вчетвером подняли. Мужчину не стали трогать, подумали, что не дай бог, он переломан. Он прямо вжат был в снег, — вспомнил житель дома 37.