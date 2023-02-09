Что говорят очевидцы про взрыв газа — смотрим в одном видео

9 февраля утром в жилом доме на Линейной, 39 произошел взрыв. Пока известно о гибели двух человек, девять находятся в реанимации. В этом видео мы собрали комментарии очевидцев. Все подробности читайте в онлайн-трансляции.
Люди ищут своих родных
9 февраля утром в жилом доме на Линейной, 39 произошел взрыв. Пока известно о гибели двух человек, девять находятся в реанимации. В этом видео мы собрали комментарии очевидцев. Все подробности читайте в онлайн-трансляции.
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