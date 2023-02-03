9 лет назад в России произошла первая стрельба в школе. Что изменилось в законодательстве с тех пор

— Произошел случай, на эмоциях появились призывы: «Давайте всё запретим». В итоге депутаты принимают по поручению нашего президента старые какие-то заготовки, которые совершенно никакого отношения к этому случаю не имеют, — объяснял Ванеев.

Что нужно делать

Многие эксперты уверены в том, что на законодательном уровне этот вопрос решать бесполезно, поскольку проблема кроется намного глубже. Юрист Юлия Федотова уверена, что все законодательные меры по этому поводу не работают.

— Законодательные меры а-ля «ограничить оборот оружия» или прослушивание Мэрилина Мэнсона или «Раммштайн», ограничить видеоигры и прочие предложения как российских, так и американских чиновников [по этому поводу] — это полнейшая ерунда, потому что это не работает, — считает Юлия Федотова. — Человек не идет убивать от того, что послушал «Раммштайн» или поиграл в игру. Человек идет убивать, потому что ему плохо. Счастливые люди никого не убивают. Проблема одна: почему подростку стало настолько плохо, что он решил пойти и убить своих одноклассников? Здесь нужно смотреть глубже — не поможет ни ограничение оружия, ни что-то ещё. Если человеку надо, он его достанет: легально, нелегально, еще каким-нибудь образом.