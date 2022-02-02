Движение «Колумбайн» признали террористическим — за участие теперь могут дать пожизненный срок

20 сентября еще один колумбайнер, Тимур Бекмансуров, устроил кровавую бойню в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Бекмансурова обвиняют в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство двух и более лиц, посягательство на жизнь полицейского. Ему грозит пожизненное. В декабре ему продлили арест в СИЗО до 20 февраля 2022 года.

Вскоре у обоих этих стрелков появилась целая армия подражателей, а полиция и ФСБ всё чаще рапортуют о предотвращенных терактах в учебных заведениях и задержаниях подростков, которые замышляли нападения и массовые убийства.

