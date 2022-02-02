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Движение «Колумбайн» признали террористическим — за участие теперь могут дать пожизненный срок

Решение Верховного суда начнут применять «немедленно»

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В 2021 году шутинги в школах приобрели небывалый размах

В 2021 году шутинги в школах приобрели небывалый размах

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Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании движения «Колумбайн» террористическим. Решение суда должно начать применяться немедленно — сразу после постановления.

Деятельность движения «Колумбайн» запрещена в России.

Решением суда за организацию либо участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

По заявлению Генпрокуратуры, участники признанной террористической группировки «Колумбайн» отрицают общепринятые моральные принципы, нравственные ценности, пропагандируют девиантное поведение, суицид и насилие как норму жизни и способ достижения своих целей.

— Деятельность широко развитой структуры «Колумбайна» координируется с использованием возможностей интернета, — заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов. — В социальных сетях создаются тематические группы так называемого скул-шутинга, осуществляется психологическая обработка по снятию у молодежи и подростков морального запрета на применение насилия и совершения убийств. Под воздействием насильственной идеологии «Колумбайна», а также массированной пропаганды скул-шутинга его участники совершают резонансные нарушения террористической и общеуголовной направленности.

В 2021 году по России пронеслась целая волна шутингов. Сначала утром 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в одной из школ Казани. Он открыл огонь сразу, как только вошел в учебное заведение через главный вход. Также очевидцы сообщали, что слышали взрыв. В результате нападения 9 человек погибли, еще 21 госпитализировали.

Сейчас Галявиева обвиняют по нескольким статьям: убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества. Казанский стрелок признал вину и раскаялся.

20 сентября еще один колумбайнер, Тимур Бекмансуров, устроил кровавую бойню в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Бекмансурова обвиняют в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство двух и более лиц, посягательство на жизнь полицейского. Ему грозит пожизненное. В декабре ему продлили арест в СИЗО до 20 февраля 2022 года.

Вскоре у обоих этих стрелков появилась целая армия подражателей, а полиция и ФСБ всё чаще рапортуют о предотвращенных терактах в учебных заведениях и задержаниях подростков, которые замышляли нападения и массовые убийства.

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Верховный судКолумбайнтеррористические организацииГенпрокуратура РФ
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