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В институте Новосибирска произошло ЧП во время работы с жидким азотом — есть пострадавший

Экстренные службы назвали происшествие несчастным случаем на производстве

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Инцидент произошел в институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН

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Сегодня, 30 января, СМИ сообщили о взрыве в лаборатории Новосибирска. По данным издания «Родные Берега», женщину госпитализировали с сотрясением мозга, рваной раной губ и повреждением зубов. НГС узнал, что произошло на самом деле.

Как сообщили журналисту в институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, сотрудница проводила работы в жидком азоте, из-за нагрева химический элемент выбросил крышку. Именно этой крышкой женщине повредило губу и передний зуб.

— Сотрудница проводила работы по криоконсервации клеток в жидком азоте. Азот — инертный газ, не вызывает горения и взрывов. Вследствие нагрева жидкий азот превратился в газообразный и выбросил крышку, прикрывающую термос. В результате сотруднице крышкой повредило губу и передний зуб. Сотрясения мозга у нее нет. Сотрудница не госпитализирована, находится дома, — сообщил НГС и. о. директора ИХБФМ СО РАН Владимир Коваль.

Юрий Перязев, начальник ГО И ЧС Советского района, отметил, что это был хлопок азота:

— Это простой хлопок азота, на вызов не выезжали. Несчастный случай на производстве, — отметил Юрий Перязев.

НГС связался с главой Советского района, но Дмитрий Оленников сообщил, что не знает о случившемся.

В ноябре прошлого года женщина получила травму на оборонном заводе «Искра». Ей понадобилась помощь врачей.

Несчастный случайИнститут химической биологии и фундаментальной медицины СО РАНСоветский районТравма
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