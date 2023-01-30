В институте Новосибирска произошло ЧП во время работы с жидким азотом — есть пострадавший

Сегодня, 30 января, СМИ сообщили о взрыве в лаборатории Новосибирска. По данным издания «Родные Берега», женщину госпитализировали с сотрясением мозга, рваной раной губ и повреждением зубов. НГС узнал, что произошло на самом деле.
Как сообщили журналисту в институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, сотрудница проводила работы в жидком азоте, из-за нагрева химический элемент выбросил крышку. Именно этой крышкой женщине повредило губу и передний зуб.
— Сотрудница проводила работы по криоконсервации клеток в жидком азоте. Азот — инертный газ, не вызывает горения и взрывов. Вследствие нагрева жидкий азот превратился в газообразный и выбросил крышку, прикрывающую термос. В результате сотруднице крышкой повредило губу и передний зуб. Сотрясения мозга у нее нет. Сотрудница не госпитализирована, находится дома, — сообщил НГС и. о. директора ИХБФМ СО РАН Владимир Коваль.
Юрий Перязев, начальник ГО И ЧС Советского района, отметил, что это был хлопок азота:
— Это простой хлопок азота, на вызов не выезжали. Несчастный случай на производстве, — отметил Юрий Перязев.
НГС связался с главой Советского района, но Дмитрий Оленников сообщил, что не знает о случившемся.
В ноябре прошлого года женщина получила травму на оборонном заводе «Искра». Ей понадобилась помощь врачей.