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Женщина получила травму на новосибирском заводе по производству взрывчатки

Ей оказали медицинскую помощь

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Пострадавшей своевременно оказали помощь

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В Новосибирске женщина получила травму на оборонном заводе «Искра». Пострадавшей потребовалась помощь врачей.

— Механический завод «Искра». Информация: травмирована женщина, производственная травма. На сегодняшний день своевременно оказана медицинская помощь, — сообщил во время аппаратного совещания 22 ноября начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Сергей Куценко.

На заводе не ответили на звонок корреспондента НГС. На предприятие был отправлен запрос.

По данным сервиса «Контур.Фокус», генеральным директором завода является Кондратьев Сергей Александрович. По итогам 2020 года, выручка предприятия составила 5,014 миллиарда рублей, чистая прибыль — 488,8 миллиона рублей.

Завод входит в состав АО «НПК "Техмаш"» госкорпорации «Ростех». Предприятие занимается производством средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности, геофизической разведки полезных ископаемых, проведения взрывных работ на строительных объектах, обработки металлов взрывом.

Летом подросток пострадал во время ремонта на новосибирском пивзаводе. Под мальчиком провалилась кровля.

ТравмаНовосибирский заводЗавод Искра
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