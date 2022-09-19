В Новосибирске на оборонном заводе «Искра» идут обыски
Правоохранители заинтересовались деятельностью руководства предприятия
19 сентября на новосибирском заводе «Искра» проходят обыски. Информацию редакции НГС подтвердил источник в правоохранительных органах.
— Следственные действия ведутся в отношении руководства предприятия, — пояснил собеседник.
АО «Новосибирский механический завод «Искра» входит в состав АО «НПК «Техмаш» Госкорпорации Ростех. Предприятие специализируется на производстве промышленных средств взрывания для горнорудной и угольной промышленности, геофизической разведки полезных ископаемых, проведения взрывных работ на строительных объектах, обработки металлов взрывом.
По данным сервиса «Контур.Фокус», генеральным директором завода является Кондратьев Сергей Александрович. По итогам 2020 года, выручка предприятия составила 5,014 млрд рублей, чистая прибыль — 488,8 млн рублей.
В январе московского бизнесмена Константина Еремина арестовали по делу о коррупции на новосибирском заводе «Искра». В конце 2021 года был задержан другой фигурант по делу — гендиректор ФКП «Пермский пороховой завод» Олег Миргородский.