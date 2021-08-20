«Под ним провалилась кровля»: подросток пострадал во время ремонта на новосибирском пивзаводе

Во время ремонта на новосибирском пивзаводе пострадал 16-летний школьник
В среду, 18 августа, во время ремонтных работ на пивоваренном заводе под подростком провалилась кровля. Молодого человека доставили в нейрохирургическое отделение новосибирской областной больницы.
16-летний Захар подрабатывал на стройке — он устроился сюда на лето, перед колледжем. Объявление о наборе рабочих для ремонта на пивоваренном заводе на Петухова, 79
В день происшествия Захара и других рабочих отправили ремонтировать крышу.
— Под ним провалилась кровля, и он провалился. Скорую помощь вызывать не стали, просто загрузили его в машину и увезли в больницу, — рассказал Денис, отец мальчика.
По словам мужчины, подростки работали на стройке неофициально, без договоров:
— Они могли свободно проходить на территорию, никакого списка, никакой техники безопасности, ничего.
Денис не знал, что сын работает неофициально.
Сейчас Захар лежит в нейрохирургическом отделении облбольницы. В распоряжении НГС есть копия справки из медучреждения, где написано, что у парня выявлены признаки перелома правой теменной кости, субарахноидальное кровоизлияние, пневмоторакс, перелом правой лопатки, краевой перелом рукоятки грудины, ушибы. Родители молодого человека написали заявление в полицию (копия талона-уведомления также есть в редакции).
Субарахноидальное кровоизлияние — кровоизлияние в субарахноидальное пространство (полость между паутинной и мягкой мозговыми оболочками). Может происходить в результате черепно-мозговой травмы.
Как рассказали в пресс-службе облбольницы, сейчас пациент находится в стабильном состоянии:
— Пациент стабилен, в удовлетворительном состоянии, находится в сознании, под наблюдением врачей.
На Петухова, 79, корпус 2 находится производственный цех пивоваренной компании, на сайте указано название «Медный Великан». На момент написания новости ни один из номеров, указанных на сайте, не отвечал. НГС направил запрос на почту компании.
По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителем ООО «НПК» является Евгений Сорокин, директором — Алексей Селиванов. Какое-то время он руководил Кудряшовским мясокомбинатом. За 2020 год выручка «НПК» составила 237,7 миллиона рублей.
Как писал Infopro54, в 2008 году ГК «НПК» купила на открытых торгах помещения обанкротившегося «ВИНАПа» вместе с подъездными путями, солодовней и линейным элеватором. 80% сотрудников НПК перешли в компанию из «ВИНАПа».
На прошлой неделе еще один странный несчастный случай произошел на стройплощадке рядом с Большевистской, 128. Очевидцы увидели, как строителя (предположительно, мужчина был без сознания) переодели в обычную одежду и куда-то увезли на машине. Выяснилось, что во время заливки стены подвала мужчина поскользнулся на опалубке и упал. Зачем его переодели и увезли на обычной машине — сейчас выясняют следователи.