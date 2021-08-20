«Под ним провалилась кровля»: подросток пострадал во время ремонта на новосибирском пивзаводе

В среду, 18 августа, во время ремонтных работ на пивоваренном заводе под подростком провалилась кровля. Молодого человека доставили в нейрохирургическое отделение новосибирской областной больницы.

16-летний Захар подрабатывал на стройке — он устроился сюда на лето, перед колледжем. Объявление о наборе рабочих для ремонта на пивоваренном заводе на Петухова, 79 к. 2 молодой человек нашел в Telegram.

В день происшествия Захара и других рабочих отправили ремонтировать крышу.

— Под ним провалилась кровля, и он провалился. Скорую помощь вызывать не стали, просто загрузили его в машину и увезли в больницу, — рассказал Денис, отец мальчика.