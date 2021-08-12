«Человека без сознания переодели и увезли»: несчастный случай произошел на стройке Европейского берега

— Само падение я не видел. Видел только, как человека несли, как его переодели. Я позвонил в полицию, через время мне перезвонили и спросили, точно ли там что-то случилось, — рассказывает местный житель. Он предполагает, что строитель упал — другие рабочие, по словам очевидца, после происшествия что-то объясняли друг другу и визуально показывали, как всё произошло.

