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«Человека без сознания переодели и увезли»: несчастный случай произошел на стройке Европейского берега

Жители соседнего дома сняли на видео, что произошло после ЧП (и это действительно выглядит странно)

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Жители предполагают, что строители хотели скрыть производственную травму и именно поэтому переодели пострадавшего коллегу

Жители предполагают, что строители хотели скрыть производственную травму и именно поэтому переодели пострадавшего коллегу

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Рабочий пострадал на стройке Европейского берега в Новосибирске

Странный несчастный случай произошел около полудня 12 августа на стройплощадке рядом с Большевистской, 128. Очевидцы увидели, как строителя (предположительно, мужчина был без сознания) переодели в обычную одежду и куда-то увезли на машине.

Произошедшее на стройке они записали на видео:

— Само падение я не видел. Видел только, как человека несли, как его переодели. Я позвонил в полицию, через время мне перезвонили и спросили, точно ли там что-то случилось, — рассказывает местный житель. Он предполагает, что строитель упал — другие рабочие, по словам очевидца, после происшествия что-то объясняли друг другу и визуально показывали, как всё произошло.

О том, что человека без сознания переодели, утверждает и еще одна жительница дома на Большевистской, 128. По словам женщины, ее сосед написал в чат жильцов, что на стройке упал рабочий:

— Я только после этого начала смотреть в окно. Строители стояли кучкой вокруг пострадавшего. Потом его переодели, рабочую одежду куда-то унесли. Затем подъехала обычная белая машина, мужчину погрузили и увезли. Не было ни скорой, ни полиции.

В компании «СибАкадемСтрой» подтвердили, что падение на стройке действительно было, но строителя увезли в больницу на скорой помощи:

— Инцидент произошел во время заливки стены подвала. Сотрудник подрядной организации поскользнулся на опалубке. Он доставлен в больницу и сейчас находится на приёме у врача. По предварительной информации, серьёзных травм он не получил, никаких переломов не зафиксировано. По поводу случившегося мы начали внутреннее расследование. В ходе него мы выясним все обстоятельства, — рассказали в пресс-службе компании.

В последний раз громкий несчастный случай на стройплощадке в Новосибирске произошел в мае. На Кропоткина рухнула люлька с рабочими.

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