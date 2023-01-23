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Тема дняНайден 11-летний мальчик
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Волонтеры нашли 11-летнего мальчика — он ушел из дома после серьезного разговора с отцом

Ребенок жив и здоров

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Поиск был объявлен вечером 22 января

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В Новосибирске вчера, 22 января, вечером волонтеры «ЛизаАлерт» нашли пропавшего 11-летнего мальчика.

— Ребенок был найден во время поисковых мероприятий одной из поисковых групп отряда на территории, прилегающей к зоне поиска. С ребенком всё нормально: он жив и здоров. Сейчас уже органы опеки будут работать с ситуацией, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Ранее сообщалось, что ребенок ушел в неизвестном направлении после ссоры с отцом. Его не могли найти с утра. Мальчик пропадает не в первый раз.

В Новосибирске продолжаются поиски 18-летнего студента НГТУ, который пропал 11 января.

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