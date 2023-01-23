Волонтеры нашли 11-летнего мальчика — он ушел из дома после серьезного разговора с отцом

В Новосибирске вчера, 22 января, вечером волонтеры «ЛизаАлерт» нашли пропавшего
— Ребенок был найден во время поисковых мероприятий одной из поисковых групп отряда на территории, прилегающей к зоне поиска. С ребенком всё нормально: он жив и здоров. Сейчас уже органы опеки будут работать с ситуацией, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Ранее сообщалось, что ребенок ушел в неизвестном направлении после ссоры с отцом. Его не могли найти с утра. Мальчик пропадает не в первый раз.
В Новосибирске продолжаются поиски