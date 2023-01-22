«Ушел из дома в неизвестном направлении»: 11-летний мальчик пропал в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска пропал 11-летний Рахматулло Хасанов. Как сообщили волонтеры, днем 22 января ребенок ушел из дома в неизвестном направлении.
— По информации родных, ребенок рано утром ушел из дома. Вчера у него с отцом состоялся достаточно серьезный разговор, связанный с провинностью. Ребенок однажды уже пропадал. Сейчас по сути дела обиделся на родителей или напугался, видимо, посчитал несправедливым то, что его отчитали, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Приметы Рахматулло: рост 120 сантиметров, нормального телосложения. Волосы черные, глаза карие. В день пропажи был одет в черно-красную куртку, черные штаны, черную шапку и черные сапоги. Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам: 112 или
Напомним, в Новосибирске продолжаются поиски