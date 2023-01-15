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СрочноЭвакуация в «Сан Сити» - приехали пожарные
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«Спасено четыре человека»: страшный пожар на балконе в закрытой квартире попал на видео в Новосибирске

Новосибирцев вывели из квартиры этажом ниже

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Дым поднялся очень высоко

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Квартира загорелась в десятиэтажке на улице Забалуева в Новосибирске. Пожар был настолько сильный, что языки пламени вырываются высоко наружу.

— Огонь очень сильно полыхает, — сообщила в редакцию НГС читательница Наталья.

Пожар попал на видео. На месте работают спасатели.

— В 14:22 выехали на ликвидацию пожара в квартире. Она была закрыта, ее вскрыли. Горит балкон. С третьего этажа были спасены четыре человека — в квартиру натянуло дым. Информация по пожару уточняется, — ответили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Всех посетителей вывели из МФК «Сан Сити» сегодня, 15 января, около 13:15. Сработала пожарная сигнализация, на место оперативно прибыли спасатели.

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ОгоньПожарПожарныеУлица Забалуева
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