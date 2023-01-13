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ДТП с грузовиком спровоцировало пробку на Димитровском мосту

Затор тянется от начала переправы к площади Энергетиков

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В аварию попали два автомобиля

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Движение с левого берега Новосибирска на правый сегодня затруднено в том числе из-за ДТП с бортовым длинномером на Димитровском мосту.

Инцидент произошел утром 13 января. В аварии приняли участие отечественный седан Lada и грузовой длинномер. Легковое авто из-за столкновения развернуло поперек проезжей части. В результате движение оказалось перекрыто по средней и крайней правой полосе.

Судя по тому, что водители находятся в салонах своих авто, в ДТП обошлось без пострадавших, сообщают читатели НГС.

В результате ДТП образовалась солидная пробка

В результате ДТП образовалась солидная пробка

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Редакция обратилась в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.

10 января парень с девушкой угнали красную «Ладу» в Новосибирске и попали на ней в ДТП. Машина принадлежит семье, которая платит за авто кредит.

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