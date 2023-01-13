ДТП с грузовиком спровоцировало пробку на Димитровском мосту

Движение с левого берега Новосибирска на правый сегодня затруднено в том числе из-за ДТП с бортовым длинномером на Димитровском мосту.
Инцидент произошел утром 13 января. В аварии приняли участие отечественный седан Lada и грузовой длинномер. Легковое авто из-за столкновения развернуло поперек проезжей части. В результате движение оказалось перекрыто по средней и крайней правой полосе.
Судя по тому, что водители находятся в салонах своих авто, в ДТП обошлось без пострадавших, сообщают читатели НГС.
Редакция обратилась в отделение пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию.
10 января парень с девушкой угнали красную «Ладу» в Новосибирске и попали на ней в ДТП. Машина принадлежит семье, которая платит за авто кредит.