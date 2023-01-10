СЕЙЧАС -29°С
Пробки 2/10
usd 70.30
eur 75.08
Тема дняНовосибирец умер от алкоголя на праздниках
Все новости
Все новости

16-летнюю девушку высадили из рейсового автобуса в Новосибирске — билет перепродали другому пассажиру

По словам матери девочки, билет они приобрели заранее

1 235

Из-за опоздания на 2 минуты школьницу попросили освободить место для другого пассажира

Поделиться

16-летнюю девушку высадили из рейсового автобуса Новосибирск — Карасук. По словам сибирячки, электронный билет она приобрела заранее, однако из-за того, что девушка на 2 минуты опоздала, ее место перепродали.

— Билет купили за два дня. Я отпросилась с работы, чтобы отвезти дочку до автовокзала на Гусинобродском шоссе. Пока ехала — попала в ДТП. Я позвонила дочке и сказала, чтобы она вызывала такси и ехала сама, я не успевала ее проводить, — рассказала КП-Новосибирск Марина Смирнова, мама школьницы.

По словам женщины, хоть дочь и опоздала на рейс, автобус стоял еще на платформе. Когда девушка села на свое место, ей заявили: «Покиньте автобус. Ваш билет был перекуплен другим человеком, так как вы опоздали».

— Дочка попыталась поспорить, но не получилось. Ее высадили, а другого человека посадили, — продолжает Марина.

После звонка дочери женщина приехала разобраться в сложившейся ситуации.

— На автовокзале мне сказали, что у них якобы есть какая-то программа, которая автоматически продает билеты, если человек не является на посадку. Что это за программа? Ладно бы автобус уже уехал и человек действительно опоздал. Мы сделали возврат денег за билет, — говорит женщина.

Дочери Марины пришлось ехать в Карасук на другом автобусе. Женщина написала жалобу в книге отзывов и предложений.

Ранее в Новосибирске девушку-инвалида с бумажным проездным высадили из автобуса № 15.

По теме

НовосибирскВысадили из автобуса
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter