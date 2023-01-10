16-летнюю девушку высадили из рейсового автобуса в Новосибирске — билет перепродали другому пассажиру

— Билет купили за два дня. Я отпросилась с работы, чтобы отвезти дочку до автовокзала на Гусинобродском шоссе. Пока ехала — попала в ДТП. Я позвонила дочке и сказала, чтобы она вызывала такси и ехала сама, я не успевала ее проводить, — рассказала КП-Новосибирск Марина Смирнова, мама школьницы.

