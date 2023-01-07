Девушку-инвалида высадили из автобуса — у нее был проездной билет

— У нее был бумажный проездной, который дается, пока делается карта. Он действует при предъявлении паспорта, — рассказал Ринат И. НГС. — Действует ли такой в конкретном автобусе данного маршрута? Наверно, да, раз при звонке <...> ей подтвердили ее правоту и сказали вызывать полицию и отстаивать свои права.