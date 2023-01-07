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Девушку-инвалида высадили из автобуса — у нее был проездной билет

Кондуктор обвинил пассажирку, что она подделала проездной документ

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Бумажный проездной пассажирке выдали, пока оформляют ее социальную карту

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Девушку-инвалида с бумажным проездным высадили из автобуса № 15. Об инциденте НГС рассказал знакомый пассажирки Ренат И.

По словам молодого человека, инцидент произошел днем, 6 января 2023 года, дожидаться следующего автобуса расстроенной девушке пришлось на остановке. Причиной конфликта стало то, что вместо социальной карты у нее был временный документ:

— У нее был бумажный проездной, который дается, пока делается карта. Он действует при предъявлении паспорта, — рассказал Ринат И. НГС. — Действует ли такой в конкретном автобусе данного маршрута? Наверно, да, раз при звонке <...> ей подтвердили ее правоту и сказали вызывать полицию и отстаивать свои права.

Знакомый пассажирки уточнил, что в следующем автобусе никаких проблем у его подруги не возникло, но история оставила предельно неприятное послевкусие:

— Мало того что ее высадили, ей сказали, мол, она проездной подделала! Такое поведение кондуктора неприемлемо, — возмутился молодой человек.

Перевозчиком, обслуживающим маршрут № 15 («Вокзал Новосибирск-Главный» — «Микрорайон Стрижи»), является, по данным МКУ ЦУГАЭТ, является ООО «Автоальянс».

По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителями компании являются Смышляев Константин Викторович и Смышляев Виктор Петрович. Директор — Юкин Михаил Викторович. Основной вид деятельности компании — регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении. Чистая прибыль по состоянию на конец 2021 года составила 4,2 миллиона рублей.

Связаться с перевозчиком на момент публикации НГС не удалось. Редакция направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, могла ли пассажирка ездить маршрутом № 15 по бумажному проездному, имел ли водитель право ее высаживать и, если нет, как его накажут.

Ранее НГС писал о том, как в Татарске ребенка высадили из маршрутки в мороз и оставили в незнакомом месте. Обстоятельствами той истории заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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