Девушку-инвалида высадили из автобуса — у нее был проездной билет

Девушку-инвалида с бумажным проездным высадили из автобуса
По словам молодого человека, инцидент произошел днем, 6 января 2023 года, дожидаться следующего автобуса расстроенной девушке пришлось на остановке. Причиной конфликта стало то, что вместо социальной карты у нее был временный документ:
— У нее был бумажный проездной, который дается, пока делается карта. Он действует при предъявлении паспорта, — рассказал Ринат И. НГС. — Действует ли такой в конкретном автобусе данного маршрута? Наверно, да, раз при звонке <...> ей подтвердили ее правоту и сказали вызывать полицию и отстаивать свои права.
Знакомый пассажирки уточнил, что в следующем автобусе никаких проблем у его подруги не возникло, но история оставила предельно неприятное послевкусие:
— Мало того что ее высадили, ей сказали, мол, она проездной подделала! Такое поведение кондуктора неприемлемо, — возмутился молодой человек.
Перевозчиком, обслуживающим маршрут
По данным сервиса «Контур.Фокус», учредителями компании являются Смышляев Константин Викторович и Смышляев Виктор Петрович. Директор — Юкин Михаил Викторович. Основной вид деятельности компании — регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении. Чистая прибыль по состоянию на конец 2021 года составила 4,2 миллиона рублей.
Связаться с перевозчиком на момент публикации НГС не удалось. Редакция направила запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, могла ли пассажирка ездить маршрутом
Ранее НГС писал о том, как в Татарске ребенка высадили из маршрутки в мороз и оставили в незнакомом месте. Обстоятельствами той истории заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.