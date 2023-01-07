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Пассажирский автобус и «Газель» столкнулись в Новосибирске

После столкновения оба транспортных средства выбросило на тротуар

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Были ли в салоне автобуса пассажиры, пока не известно

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ДТП с участием пассажирского автобуса и «Газели» произошло сегодня днем в Ленинском районе Новосибирска. Были ли пассажиры в салоне пазика, пока не сообщается.

Столкновение произошло на углу улиц Титова и Крашенинникова. Пассажирский автобус относился к 12-му маршруту (улица Дюканова — улица Александра Чистякова). Из-за аварии грузовой автомобиль вылетел на тротуар, а автобус — в сугроб, появившийся после уборки проезжей части.

В отделе ГИБДД по Новосибирску прокомментировать инцидент не смогли, сообщив, что по данному ДТП заявок в дежурную часть не поступало.

Ранее НГС писал об аварии, которая произошла в Купинском районе Новосибирска: там кроссовер «Киа» не пропустил машину ассенизаторов и столкнулся с ней. Впечатляющее столкновение попало в объектив уличной видеокамеры.

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