Пассажирский автобус и «Газель» столкнулись в Новосибирске

ДТП с участием пассажирского автобуса и «Газели» произошло сегодня днем в Ленинском районе Новосибирска. Были ли пассажиры в салоне пазика, пока не сообщается.
Столкновение произошло на углу улиц Титова и Крашенинникова. Пассажирский автобус относился к
В отделе ГИБДД по Новосибирску прокомментировать инцидент не смогли, сообщив, что по данному ДТП заявок в дежурную часть не поступало.
Ранее НГС писал об аварии, которая произошла в Купинском районе Новосибирска: там кроссовер «Киа» не пропустил машину ассенизаторов и столкнулся с ней. Впечатляющее столкновение попало в объектив уличной видеокамеры.