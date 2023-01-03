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На 1-м Мочищенском шоссе автомобиль улетел в кювет после ДТП — эвакуатор перекрыл дорогу

Одного из водителей увезли в больницу

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Один из автомобилей после столкновения вылетел с дороги

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Сегодня около 12 часов дня на 1-м Мочищенском шоссе в районе поселка Серебряный лес произошло ДТП. Один из автомобилей после столкновения вылетел с дороги, при эвакуации шоссе оказалось перекрыто. К моменту публикации движение на шоссе восстановлено.

— Водитель, управляя автомобилем «Сузуки», двигался в прямом направлении, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение со встречным автомобилем «Опель», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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Видео: читатели НГС

По данным полиции, в аварии пострадал водитель «Опеля» 1974 года рождения — очевидцы сняли приехавший на место автомобиль реанимации.

Вчера на Красном проспекте в ДТП пострадали две женщины — их увезли в больницу с травмами.

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