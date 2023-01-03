На 1-м Мочищенском шоссе автомобиль улетел в кювет после ДТП — эвакуатор перекрыл дорогу

Сегодня около 12 часов дня на 1-м Мочищенском шоссе в районе поселка Серебряный лес произошло ДТП. Один из автомобилей после столкновения вылетел с дороги, при эвакуации шоссе оказалось перекрыто. К моменту публикации движение на шоссе восстановлено.
— Водитель, управляя автомобилем «Сузуки», двигался в прямом направлении, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение со встречным автомобилем «Опель», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
По данным полиции, в аварии пострадал водитель «Опеля» 1974 года рождения — очевидцы сняли приехавший на место автомобиль реанимации.
Вчера на Красном проспекте в ДТП пострадали две женщины — их увезли в больницу с травмами.