СЕЙЧАС -29°С
Пробки 7/10
usd 71.98
eur 76.08
Тема дняЗадержали рейс из Новосибирска в Москву
Все новости
Все новости

Две «Тойоты» столкнулись в районе «Сада Кирова» — на аварию выезжали спасатели МАСС

Водители смогли выбраться из машин самостоятельно

6 079

Авария произошла вчера вечером

Поделиться

Вчера вечером, 25 декабря, на Станиславского столкнулись две «Тойоты». Для ликвидации последствий понадобилась помощь спасателей МАСС.

Спасатели выехали на место в 20:08. Авария произошла около остановки «Сад Кирова», спасатели прибыли на место, провели разведку и сбор информации.

— Все участники ДТП покинули свои автомобили самостоятельно. Была обеспечена противопожарная безопасность транспортных средств, — рассказали в МАСС.

Работы закончили в 20:25.

— Соблюдайте правила дорожного движения! В первую очередь скоростной режим и дистанцию между автомобилями при движении по полосам. Проезжая перекрестки, остановочные платформы, объезжая препятствия, снизьте скорость, убедитесь в безопасности проезда, — напомнили в МАСС.

24 декабря Центральном районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. 13-летнюю девочку с травмами доставили в больницу.

По теме

ДТПСпасатели МАСССтолкновение
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter