Две «Тойоты» столкнулись в районе «Сада Кирова» — на аварию выезжали спасатели МАСС

Вчера вечером, 25 декабря, на Станиславского столкнулись две «Тойоты». Для ликвидации последствий понадобилась помощь спасателей МАСС.
Спасатели выехали на место в 20:08. Авария произошла около остановки «Сад Кирова», спасатели прибыли на место, провели разведку и сбор информации.
— Все участники ДТП покинули свои автомобили самостоятельно. Была обеспечена противопожарная безопасность транспортных средств, — рассказали в МАСС.
Работы закончили в 20:25.
— Соблюдайте правила дорожного движения! В первую очередь скоростной режим и дистанцию между автомобилями при движении по полосам. Проезжая перекрестки, остановочные платформы, объезжая препятствия, снизьте скорость, убедитесь в безопасности проезда, — напомнили в МАСС.
24 декабря Центральном районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.