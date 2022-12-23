Выехал на встречку: водитель Subaru умер и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Новосибирской области

В Барабинском районе Новосибирской области сегодня,
— Около 02:05 35-летний мужчина, управляя автомобилем Subaru Legacy, двигался по автодороге
Водитель Subaru скончался на месте до приезда скорой помощи. Троих пассажиров доставили в Барабинскую центральную районную больницу с различными травмами. Личности и возраст пострадавших устанавливаются.
Вчера, 22 декабря, из-за выехавшего на встречную полосу рейсового автобуса пострадало несколько детей. Автобус врезался в КАМАЗ и улетел от удара в кювет.