Выехал на встречку: водитель Subaru умер и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Новосибирской области

В Барабинском районе Новосибирской области сегодня, 23 декабря , произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль Subaru Legacy врезался в грузовик Volvo.

— Около 02:05 35-летний мужчина, управляя автомобилем Subaru Legacy, двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны Омска в направлении Новосибирска и на 1144-м км трассы по неустановленным обстоятельствам выехал на полосу встречного движения, совершив столкновение со встречным грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом под управлением 45-летнего мужчины, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.