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Выехал на встречку: водитель Subaru умер и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Новосибирской области

ДТП произошло поздно ночью

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Автомобиль оказался под колесами грузовика

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В Барабинском районе Новосибирской области сегодня, 23 декабря, произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль Subaru Legacy врезался в грузовик Volvo.

— Около 02:05 35-летний мужчина, управляя автомобилем Subaru Legacy, двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны Омска в направлении Новосибирска и на 1144-м км трассы по неустановленным обстоятельствам выехал на полосу встречного движения, совершив столкновение со встречным грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом под управлением 45-летнего мужчины, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

Водитель Subaru скончался на месте до приезда скорой помощи. Троих пассажиров доставили в Барабинскую центральную районную больницу с различными травмами. Личности и возраст пострадавших устанавливаются.

Вчера, 22 декабря, из-за выехавшего на встречную полосу рейсового автобуса пострадало несколько детей. Автобус врезался в КАМАЗ и улетел от удара в кювет.

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