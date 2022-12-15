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Момент массового столкновения на Дуси Ковальчук попал на видео — в аварии пострадали три человека

На месте ДТП до сих пор работают сотрудники ГИБДД

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Сколько машин участвовало в столкновении, до сих пор не посчитали

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Массовое ДТП на Дуси Ковальчук, которое произошло днем 15 декабря, попало в объектив регистратора попутного автомобиля. Судя по кадрам, виновником аварии могла стать белая «Киа», ехавшая по встречной полосе.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют причины и обстоятельства массового столкновения, а также количество его участников. Изначально очевидцы происшествия сообщали об одном пострадавшем. Позже выяснилось, что их было больше.

— По предварительной информации, пострадали 3 человека, которые доставлены в лечебное учреждение, — рассказали в отделе ГИБДД по Новосибирску.

Ранее НГС писал о том, как под новосибирском столкнулись две фуры и легковушка. В аварии пострадали два человека.

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