Момент массового столкновения на Дуси Ковальчук попал на видео — в аварии пострадали три человека

Массовое ДТП на Дуси Ковальчук, которое произошло днем
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют причины и обстоятельства массового столкновения, а также количество его участников. Изначально очевидцы происшествия сообщали об одном пострадавшем. Позже выяснилось, что их было больше.
— По предварительной информации, пострадали 3 человека, которые доставлены в лечебное учреждение, — рассказали в отделе ГИБДД по Новосибирску.
Ранее НГС писал о том, как под новосибирском столкнулись две фуры и легковушка. В аварии пострадали два человека.