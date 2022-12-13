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Тема дняКак погиб владелец гаража при взрыве газа
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Врыв в гаражах

«Хотел поехать с семьей в магазин»: как погиб владелец гаража при взрыве газа в Новосибирске

Подробности рассказали в мэрии Новосибирска

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В результате взрыва были уничтожены четыре машины

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В мэрии Новосибирска сообщили, как погиб владелец гаража при взрыве газа на улице Мира. ЧП произошло 10 декабря в гаражном кооперативе «Линейщик». Спасатели во время разборов завалов обнаружили погибшего мужчину.

— Одна из причин — машина, которая стояла в этом гараже, в ней стоял газовый баллон. А хозяин долгое время не приходил. Буквально за два дня до этого он вышел из лечебного учреждения, и они собирались с семьей поехать по магазинам. Зашел туда и сразу произошел взрыв. К счастью, в соседних гаражах никого не было. Но техника стояла — четыре машины были уничтожены. Следствие работает, — сообщил замначальника управления мэрии Новосибирска по делам гражданской обороны, ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

В 23:35 работа по разбору завалов была полностью закончена.

В Новосибирске на улице Мира 10 декабря произошел взрыв в гаражном кооперативе. Разрушено четыре гаража, повреждено десять сооружений. Хронику трагедии можно почитать здесь.

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