«Хотел поехать с семьей в магазин»: как погиб владелец гаража при взрыве газа в Новосибирске

— Одна из причин — машина, которая стояла в этом гараже, в ней стоял газовый баллон. А хозяин долгое время не приходил. Буквально за два дня до этого он вышел из лечебного учреждения, и они собирались с семьей поехать по магазинам. Зашел туда и сразу произошел взрыв. К счастью, в соседних гаражах никого не было. Но техника стояла — четыре машины были уничтожены. Следствие работает, — сообщил замначальника управления мэрии Новосибирска по делам гражданской обороны, ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

