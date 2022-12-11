«На похороны сына не пришла»: родители погибшего мальчика, который утонул по пути на спортивные сборы, судятся с тренером

Вскоре на пути встретился водоем. Это был Михайловский канал в Лаганском районе — живописный, заросший зелеными лотосами. Тренер решила окунуться сама и разрешила своим спутникам. На табличку «Купаться запрещено» внимания, судя по всему, никто не обратил.

— По нашей версии, Артем и второй ребенок зашли в воду искупаться. Мы считаем, что спустя некоторое время тренер Ольга Сергеевна вышла на берег и окликнула детей. Девочка поплыла к берегу, Артем тоже попытался, но зацепился ногой за стебли лотосов, которые очень густо растут в водоеме. По нашему мнению, Артем кричал, что не может плыть, и инстинктивно вытягивал руки в стороны, пытаясь оттолкнуться от воды (он тонул). Увидев это, тренер, как мы считаем, не предприняла попытку вплавь спасти ребенка. Она села в свой автомобиль и начала объезжать вокруг озера. Искала людей, чтобы позвать на помощь тех, кто был неподалеку. Тренер не поднимала панику, не кричала, хотя могла криком привлечь внимание. Объехав канал, Ольга Сергеевна позвала на помощь людей. По нашей версии, нашлись отдыхающие, кто последовал за ней на лодке к месту, где тонул Артем. Но на водной глади его уже не было видно... Он ушел ко дну. Только потом нашего Артема с глубины достал мужчина. Глубина, это мы узнали из материалов дела, была в том месте 2,08 метра, операция по спасению заняла около 30 минут. Какие-то полчаса и два метра!!! Достаточно было просто протянуть руку ребенку и помочь ему выбраться, — плачет мама Артема.

