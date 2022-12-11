«На похороны сына не пришла»: родители погибшего мальчика, который утонул по пути на спортивные сборы, судятся с тренером

В Тольятти в семье Гераськовых произошла большая беда: их 11-летний сын-каратист Артем поехал на спортивные сборы в Адыгею, а в пути утонул в озере возле небольшого поселка Джалыково Республики Калмыкия. С момента гибели Артема прошло ровно 5 месяцев. Но только сейчас родители Елена и Евгений нашли в себе силы рассказать нашим коллегам из TOLYATTY.RU подробности истории.
Одной из причин, по которой супруги Гераськовы решились поделиться своей бедой, стал судебный процесс с тренером ребенка. По мнению родителей мальчика, тренер, сопровождавшая мальчика в поездке, повела себя странно, когда даже не пришла на похороны...
Гераськовы — дружная счастливая семья, в которой росли двое мальчишек. Сейчас родители не могут прийти в себя от горя, сильно переживает брат мальчика — Саша и Артем росли погодками и были очень близки.
Рассказывая о горе, супруги с трудом подбирают слова. Мама Артема, Елена, постоянно плачет.
— Мы потеряли не просто сына, смысл жизни....Артем был сильный, смелый, талантливый мальчик, наша опора и надежда, — говорит Елена.
«В секцию карате Артем не шел, а бежал»
Артем Гераськов родился 10 августа 2010 года и, как говорят родители, с самого маленького возраста был развитым и сильным. Вот почему ребенка решили отдать в спорт, выбрав карате.
— Сын единоборством сразу загорелся. Всё ему там нравилось. Быстро втянулся, так что нам не приходилось уговаривать его — он сам бежал на тренировки и не любил пропускать, ходил по 5 раз в неделю. Пропусков по болезни практически не было — Артем болел редко. Сын не бросил занятия и тогда, когда пошел в школу и нагрузка выросла. Наоборот, шел на тренировки с радостью. Говорил, что там отдыхает от уроков, переключается, — рассказывают Гераськовы.
Артем Гераськов был обладателем синего пояса — хороший результат для мальчика 11 лет и достойный по меркам каратистов. Всего через два пояса от синего по шкале оценок стоит пояс черный — «вышка» в этом виде единоборства и мечта любого борца.
Время от времени случались и выездные турниры — все вместе с тренером ребенка Ольгой С. (имя изменено. — Прим. ред.).
— Артем любил выездные турниры и спортивные мероприятия. Он часто ходил с тренером в походы, ездил в спортивные лагеря, участвовал в турнирах в других городах и всегда таким поездкам радовался. Тем более что спортивная карьера складывалась удачно — без медалей он с турниров возвращался редко и за годы тренировок завоевал десятки медалей и грамот. Наставник сына Ольга Сергеевна за шесть лет стала нам практически родным человеком. Мы к ней прислушивались, уважали и полностью доверяли. Вот почему я попросила, чтобы она взяла Артема с собой в Адыгею на очередные спортивные сборы, — рассказывает Елена Гераськова.
«Произошло ЧП, ваш сын утонул»
О планах поехать в далекую Адыгею (она находится в 1500 километрах от Самарской области. — Прим. ред.) стало известно от наставника еще зимой. Дорога предстояла неблизкая и по стоимости дорогая. Транспорт, обмундирование, питание, прочие расходы… В общей сложности путевка на турнир вышла в 67 тысяч рублей — сумма для семьи серьезная. Но Гераськовы решили накопить на поездку, Артем сразу загорелся путешествием.
Согласие на поездку Гераськовы оформили по всем правилам — заверили документ у нотариуса. Подготовились, всё купили и в начале июля проводили сына в поездку. Ехали тольяттинцы на личном автомобиле тренера — вместе с ней в Адыгею отправились Артем, его одногруппница по секции Анна (имя изменено. — Прим. ред.). и ее мама. Итого — двое детей и двое взрослых. Отправились в путь по маршруту: Волгоград — Астрахань — Элиста (Калмыкия), конечным пунктом была Республика Адыгея.
— Пока они ехали, мы постоянно держали с сыном связь, несколько раз в день ему звонили, спрашивали, как дела. Всё было хорошо, сын был радостный и довольный. Поездка ему очень нравилась. А 6 июля 2022 года в 15:10 раздался звонок тренера. Она сказала: «Произошло ЧП, ваш сын утонул», — рассказала Елена Гераськова.
«Зацепился ногой за стебли лотосов»
Позже родители приехали на канал сами, чтобы понять, что же случилось в тот день. Постепенно им удалось сложить собственную картину происшествия. По их версии, в те дни стояла дикая жара, воздух в Калмыкии прогрелся до той отметки, про которую говорят, что «мозги плавятся».
Вскоре на пути встретился водоем. Это был Михайловский канал в Лаганском районе — живописный, заросший зелеными лотосами. Тренер решила окунуться сама и разрешила своим спутникам. На табличку «Купаться запрещено» внимания, судя по всему, никто не обратил.
— По нашей версии, Артем и второй ребенок зашли в воду искупаться. Мы считаем, что спустя некоторое время тренер Ольга Сергеевна вышла на берег и окликнула детей. Девочка поплыла к берегу, Артем тоже попытался, но зацепился ногой за стебли лотосов, которые очень густо растут в водоеме. По нашему мнению, Артем кричал, что не может плыть, и инстинктивно вытягивал руки в стороны, пытаясь оттолкнуться от воды (он тонул). Увидев это, тренер, как мы считаем, не предприняла попытку вплавь спасти ребенка. Она села в свой автомобиль и начала объезжать вокруг озера. Искала людей, чтобы позвать на помощь тех, кто был неподалеку. Тренер не поднимала панику, не кричала, хотя могла криком привлечь внимание. Объехав канал, Ольга Сергеевна позвала на помощь людей. По нашей версии, нашлись отдыхающие, кто последовал за ней на лодке к месту, где тонул Артем. Но на водной глади его уже не было видно... Он ушел ко дну. Только потом нашего Артема с глубины достал мужчина. Глубина, это мы узнали из материалов дела, была в том месте 2,08 метра, операция по спасению заняла около 30 минут. Какие-то полчаса и два метра!!! Достаточно было просто протянуть руку ребенку и помочь ему выбраться, — плачет мама Артема.
Елена Гераськова рассказала, что к месту трагедии приехали местный фельдшер и скорая помощь. После того как нашли мальчика и подняли на лодку, ему оказали первую медицинскую помощь. Но ребенок не пришел в сознание и умер.
Неделей позже, 13 июля, в Лаганском районе начали проверку по факту гибели 62-летнего мужчины. Он тоже утонул в пруду с лотосами. Как сообщили в Следственном комитете Республики Калмыкия, это был второй несчастный случай за последние семь дней. В региональном МЧС уточнили, Михайловский канал не является местом массового отдыха. И купаться в нем опасно.
«На похороны тренер не пришла»
После жуткого звонка родители немедленно выехали на место происшествия. Они говорят, что были вынуждены сами искать морг — никто им не сказал, куда увезли тело ребенка.
Проводы Артема Гераськова состоялись через несколько дней после трагедии. На похороны мальчика пришли сотни людей: из секции карате, детского сада, учителя, соседи, друзья, знакомые, знакомые знакомых, одноклассники. Одноклассники Артема — а он учился в кадетском классе и был старостой отряда — пришли проводить его в полном составе в парадной кадетской форме.
Были все, кроме одного человека, — тренера Ольги С.
— Тренера мы больше не видели. Почему она позволила ребенку отплыть на большое расстояние? Почему они оказались в том районе? Как она позволила пойти купаться, хотя мы не давали согласие на купание в этом водоеме (и ни в каких других реках и озерах) не давали? Почему никто из тех, кто был рядом, не кинулся спасать Артема? Вопросов слишком много. Ответов мы так и не получили. На похороны Артема тренер тоже не пришла. Не было ее и у нас дома. В один день после трагедии я получила от нее деньги, которые мы передавали за поездку, и сообщение, которое состояло всего из одного слова: «Простите». Как мы поняли по социальным сетям, тренер продолжила свой путь на запланированные сборы и далее отправилась в отпуск, пока мы сходили с ума от потери сына. Эту же информацию — о том, что она продолжила поездку — тренер подтвердила и в суде, — говорит Елена Гераськова.
Ответы, которых нет у родителей, предстоит найти суду.
Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей» передано в Лаганский районный суд Калмыкии.
Судебные тяжбы для семьи стали еще одним испытанием и новым кругом ада, через которые родители проходят после потери сына.
— Не доверяйте детей никому, даже если уверены в человеке, всё может быть по-другому, — говорят Елена и Евгений Гераськовы.
Что думает по поводу трагедии сама тренер Ольга С., выяснить не удалось: корреспондент TOLYATTY.RU попытался взять комментарий у нее по сотовому телефону. Мы несколько раз звонили ей. Трубку она взяла только один раз, объяснив, что занята. Но мы направили запрос в Минспорта Самарской области, в ведомстве которого находятся все детские и юношеские школы региона, с просьбой прокомментировать ситуацию.
Адвокат тренера Джумай Курмамбаева вот как прокомментировала ситуацию:
— Точку в этой истории поставит суд. До вынесения приговора мы от комментариев воздержимся.