«Четыре человека пострадали»: на трассе 23-летний водитель без прав врезался на «Жигулях» в фуру, выезжая с АЗС

На трассе 23-летний водитель без прав врезался на «Жигулях» в фуру — трое человек пострадали в Новосибирской области. ДТП произошло в 22:15 вчера, 9 декабря, в Коченевском районе на автодороге Р-254 «Иртыш».
— 23-летний водитель, не имея права управления транспортным средством, двигаясь на ВАЗ-2103, выезжал с территории АЗС с левым поворотом на автодорогу Р-254 «Иртыш». Он не предоставил преимущества в движении фуре и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Рено» с полуприцепом, который двигался в Новосибирск со стороны Омска, — объяснили в ГИБДД Новосибирской области.
Пострадали люди — их доставили в больницу.
— В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и три пассажира получили различные травмы, — добавили в ведомстве.
На прошлой неделе на перекрестке Ватутина и Немировича-Данченко столкнулись легковушка и фура.