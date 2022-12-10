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«Четыре человека пострадали»: на трассе 23-летний водитель без прав врезался на «Жигулях» в фуру, выезжая с АЗС

Всех пострадавших доставили в больницу

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От «Жигулей» почти ничего не осталось

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На трассе 23-летний водитель без прав врезался на «Жигулях» в фуру — трое человек пострадали в Новосибирской области. ДТП произошло в 22:15 вчера, 9 декабря, в Коченевском районе на автодороге Р-254 «Иртыш».

— 23-летний водитель, не имея права управления транспортным средством, двигаясь на ВАЗ-2103, выезжал с территории АЗС с левым поворотом на автодорогу Р-254 «Иртыш». Он не предоставил преимущества в движении фуре и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Рено» с полуприцепом, который двигался в Новосибирск со стороны Омска, — объяснили в ГИБДД Новосибирской области.

ВАЗ не предоставил преимущество в движении фуре

ВАЗ не предоставил преимущество в движении фуре

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Пострадали люди — их доставили в больницу.

— В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ и три пассажира получили различные травмы, — добавили в ведомстве.

На прошлой неделе на перекрестке Ватутина и Немировича-Данченко столкнулись легковушка и фура.

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