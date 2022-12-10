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«Взрывы слышно. Подъехало несколько скорых»: над площадью Маркса поднялся столб черного дыма — что происходит

Пожарные борются с огнем

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Машина вспыхнула около 09:00

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Пазик загорелся утром на улице Покрышкина в районе площади Маркса в Новосибирске. Густой черный столб дыма поднялся над площадью около 09:00 сегодня, 10 декабря. По словам очевидцев, машина сгорела полностью.

— Мимо проезжал со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев, только начинал разгораться. Пожарные приехали, но он практически выгорел весь, плюс еще и рядом, по-моему, машины зацепило, которые на парковке стояли. Взрывы слышно, колёса, скорее всего, — отметил читатель НГС Алексей. — Скорых несколько уже подъехало.

Редакция НГС обратилась за комментариями в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Под Новосибирском на станции Мочище произошел пожар в многоквартирном одноэтажном доме. В результате возгорания без крова осталось 6 семей.

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