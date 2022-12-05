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В Калининском районе под окнами многоэтажки обнаружили труп женщины

По словам очевидцев, тело, укрытое покрывалом, лежит на улице Герцена

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На месте происшествия работают полицейские и следователи

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В Новосибирске в жилом комплексе «Снегири» вечером 5 декабря под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе регионального МВД.

— Обнаружено тело женщины, на месте работают полицейские и следователи, — отметили в ведомстве.

Как сообщили очевидцы в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком», тело нашли под окнами дома № 37 на улице Курчатова.

Ранее в Северо-Чемском жилмассиве на улице Герцена нашли труп мужчины. По словам очевидцев, сибиряк выпал из окна.

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