В будке охранника на автостоянке обнаружили труп 58-летнего мужчины в Ленинском районе

— Мужчина не отзывается. Доступ обеспечен. Обнаружен мужчина без признаков жизни, — сообщили в пресс-службе МАСС.

Тело передали бригаде врачей скорой помощи и полиции.

НГС обратился в пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области, чтобы узнать подробности инцидента.