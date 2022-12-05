В будке охранника на автостоянке обнаружили труп 58-летнего мужчины в Ленинском районе

В Ленинском районе Новосибирска утром 4 декабря в 07:00 в будке охраны на автостоянке на улице Римского-Корсакова был найден
— Мужчина не отзывается. Доступ обеспечен. Обнаружен мужчина без признаков жизни, — сообщили в пресс-службе МАСС.
Тело передали бригаде врачей скорой помощи и полиции.
НГС обратился в пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области, чтобы узнать подробности инцидента.
В Новосибирске в Северо-Чемском жилмассиве вечером 27 ноября под окнами многоэтажки обнаружили тело мужчины.