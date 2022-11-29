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Четырехмесячный малыш умер в больнице Иркутска — СКР возбудил уголовное дело

В Минздраве заявили, что у ребенка были некие нарушения

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В обстоятельствах смерти предстоит разбираться следователям

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Четырехмесячный ребенок скончался в Ивано-Матренинской детской клинической больнице Иркутска. СКР возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР области.

По данным следствия, ночью 26 ноября состояние здоровья малолетнего ребенка ухудшилось и родители доставили мальчика в больницу. Вечером 28 ноября малыш скончался.

— В настоящее время следователями СК выясняются все обстоятельства произошедшего. Изучается медицинская документация, история болезни ребенка. В рамках расследования уголовного дела будет проведен ряд необходимых судебных экспертиз, — говорится в сообщении.

Также свою проверку проводит прокуратура, она даст оценку соблюдения законодательства в сфере здравоохранения, оказания медицинской помощи и иных законов. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Свою проверку также проводит Минздрав. По данным ведомства, у ребенка были неврологические нарушения.

— Ребенок находился на обследовании и лечении по поводу неврологических нарушений. В настоящее время проводится судебно-медицинское, гистологическое исследования, по результатам которых будет установлена причина смерти, — заявили «ИрСити».

Несколько дней назад в больнице Чистозерного района Новосибирской области скончался полуторамесячный ребенок. Его отец говорит, что анестезиолог был пьян.

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