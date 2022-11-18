Из общежития НГТУ эвакуировали студентов из-за пожарной тревоги

В Новосибирске эвакуировали студентов из общежития НГТУ. Инцидент произошел вечером 18 ноября по адресу Блюхера, 32/1.
Как сообщили очевидцы, на одном из этажей общежития что-то загорелось, в здании сработала пожарная тревога. Всех студентов эвакуировали.
В пресс-службе регионального МЧС журналисту НГС пояснили, что эвакуация произошла из-за срабатывания сигнализации на одной из кухонь.
— При приготовлении пищи, от пара, сработала пожарная сигнализация. На место прибыли сотрудники МЧС. Тревога оказалась ложной, — сообщили в ведомстве.
Вечером 10 ноября в Новосибирске эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Аура». На стойку информации ТРЦ поступил анонимный звонок о минировании.