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Тема дняЭвакуация в общежитии НГТУ
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Из общежития НГТУ эвакуировали студентов из-за пожарной тревоги

По данным МЧС, на одной из кухонь сработал дымовой датчик

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Инцидент произошел в общежитии на Блюхера, 32/1

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В Новосибирске эвакуировали студентов из общежития НГТУ. Инцидент произошел вечером 18 ноября по адресу Блюхера, 32/1.

Как сообщили очевидцы, на одном из этажей общежития что-то загорелось, в здании сработала пожарная тревога. Всех студентов эвакуировали.

В пресс-службе регионального МЧС журналисту НГС пояснили, что эвакуация произошла из-за срабатывания сигнализации на одной из кухонь.

— При приготовлении пищи, от пара, сработала пожарная сигнализация. На место прибыли сотрудники МЧС. Тревога оказалась ложной, — сообщили в ведомстве.

Вечером 10 ноября в Новосибирске эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Аура». На стойку информации ТРЦ поступил анонимный звонок о минировании.

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НГТУНовосибирскЭвакуация
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