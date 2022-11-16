До суда дошло дело депутата, который переехал 6-летнего ребенка в Новосибирской области

Следственный комитет России по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении депутата Сергея Мамонтова, который сбил 6-летнего мальчика в Татарске.
По данным следствия, 67-летний депутат на автомобиле Toyota RAV4 сбил 6-летнего мальчика во дворе многоэтажки 30 октября. Мужчина скрылся с места происшествия и не предпринял мер к оказанию первой медицинской помощи.
— Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по НСО завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего жителя города Татарска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии), — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
По статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии) депутата могут наказать штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
Сергей Мамонтов полностью признал свою вину. Следствием собрана доказательная база, обвинительное заключение направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее было также возбуждено два административных дела по статьям 12.24 (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП). По второй статье Мамонтов получал арест на 11 суток.
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