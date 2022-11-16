До суда дошло дело депутата, который переехал 6-летнего ребенка в Новосибирской области

По статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии) депутата могут наказать штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.