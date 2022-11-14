Toyota Camry сбила корги в ЖК «Венеция» — момент аварии попал на камеры видеонаблюдения

14 ноября в Железнодорожном районе Новосибирска автомобиль Toyota Camry сбил корги — собака бежала по дороге перед машиной.
По словам очевидцев, после инцидента водитель скрылся с места происшествия. Момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения.
— Была насмерть сбита собака породы корги. Водитель видел ее, но переехал, даже не притормозив. После чего остановился, когда ему кричали, что он наехал на собаку, тот посмотрел и быстро скрылся с места происшествия, — написал пользователь в группе «ЧП Новосибирск».
Как сообщили НГС в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску, инцидент произошел по адресу Ясный берег, 17 (территория ЖК «Венеция»).
— На место ДТП выехал экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в инспекции.
В управляющей компании ЖК «Венеция» НГС сообщили, что информацией не владеют.
Ранее водитель-таксист насмерть сбил таксу во дворе на Дачной и уехал с места.