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Toyota Camry сбила корги в ЖК «Венеция» — момент аварии попал на камеры видеонаблюдения

По словам очевидцев, после происшествия водитель скрылся

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Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия

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14 ноября в Железнодорожном районе Новосибирска автомобиль Toyota Camry сбил корги — собака бежала по дороге перед машиной.

По словам очевидцев, после инцидента водитель скрылся с места происшествия. Момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения.

— Была насмерть сбита собака породы корги. Водитель видел ее, но переехал, даже не притормозив. После чего остановился, когда ему кричали, что он наехал на собаку, тот посмотрел и быстро скрылся с места происшествия, — написал пользователь в группе «ЧП Новосибирск».

Как сообщили НГС в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску, инцидент произошел по адресу Ясный берег, 17 (территория ЖК «Венеция»).

— На место ДТП выехал экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в инспекции.

В управляющей компании ЖК «Венеция» НГС сообщили, что информацией не владеют.

Ранее водитель-таксист насмерть сбил таксу во дворе на Дачной и уехал с места.

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