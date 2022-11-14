В Турции задержали человека, который мог подорвать улицу в Стамбуле
По версии силовиков, подозреваемый причастен к террористическим организациям
В Стамбуле задержали человека, которого подозревают в организации взрыва на улице Истикляль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу.
— Человек, оставивший в Бейоглу бомбу, задержан сотрудниками Управления безопасности Стамбула. Он на допросе, — заявил министр.
В МВД отметили, что у следователей есть улики, указывающие на причастность действующих в Сирии курдских организаций, признанных Анкарой террористическими.
Ранее вице-президент республики Фуат Октай заявил, что взрыв был организован женщиной, Эрдоган назвал произошедшее терроризмом. Он пообещал, что ответственные за взрыв «будут наказаны по заслугам».
Сейчас в Стамбуле проблемы с интернетом, в частности с соцсетями. Вероятно, это связано с расследованием о возможной причастности пользователей социальных сетей к взрыву.
— По меньшей мере 25 пользователей, как предполагается, распространяли провокационные сообщения о взрыве на улице Истикляль. Это было установлено, [сведения] направлены в соответствующие органы для расследования, — говорится в заявлении Главного управления безопасности Турции.
По последним данным, в происшествии погибли 6 человек, еще 81 ранен, 2 находятся в тяжелом состоянии.