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В Турции задержали человека, который мог подорвать улицу в Стамбуле

По версии силовиков, подозреваемый причастен к террористическим организациям

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На улице, где случилось ЧП, находится российское консульство

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В Стамбуле задержали человека, которого подозревают в организации взрыва на улице Истикляль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу.

— Человек, оставивший в Бейоглу бомбу, задержан сотрудниками Управления безопасности Стамбула. Он на допросе, — заявил министр.

В МВД отметили, что у следователей есть улики, указывающие на причастность действующих в Сирии курдских организаций, признанных Анкарой террористическими.

Ранее вице-президент республики Фуат Октай заявил, что взрыв был организован женщиной, Эрдоган назвал произошедшее терроризмом. Он пообещал, что ответственные за взрыв «будут наказаны по заслугам».

Сейчас в Стамбуле проблемы с интернетом, в частности с соцсетями. Вероятно, это связано с расследованием о возможной причастности пользователей социальных сетей к взрыву.

— По меньшей мере 25 пользователей, как предполагается, распространяли провокационные сообщения о взрыве на улице Истикляль. Это было установлено, [сведения] направлены в соответствующие органы для расследования, — говорится в заявлении Главного управления безопасности Турции.

По последним данным, в происшествии погибли 6 человек, еще 81 ранен, 2 находятся в тяжелом состоянии.

СтамбулТурцияЧПБомбаВзрывТеракт
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