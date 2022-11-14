Педофилия со сроком давности. Почему насильника девочки признали виновным, но освободили из зала суда

Только в возрасте 15 лет, в 2008 году, девочка решила всё рассказать матери. Они на несколько дней сбежали от Сергея, но позже ему удалось убедить женщину в том, что он ничего не совершал, а ее дочь — врет.



В итоге Олесю отправили жить к бабушке, у которой она пробыла до рождения младшей сестры. Через несколько лет девушка вовсе покинула семью и прекратила общение с отчимом.



Сотрудники СКР выслушали историю тюменки, но связи с пропавшей Настей Муравьевой не нашли. Тем не менее рассказанное Олесей уже было основанием для проведения проверки. Сергея арестовали. Он год провел в СИЗО. Всё это время шел суд.



Слово против слова

Олеся признаётся, что боялась встретиться с Сергеем во время очной ставки. Она много лет его не видела. Девушка сильно нервничала, но сотрудники правоохранительных органов ее успокоили и убедили, что с ней он ничего не сделает. Это помогло немного побороть страх.

— Зачем ты меня оговорила? — спросил Сергей во время очной ставки.

Ни во время следствия, ни в суде отчим не признавал свою вину. Он заявлял, что Олеся «его оговаривает, поскольку испытывает зависть, корысть и хочет отомстить своей матери за какие-то жизненные неурядицы».