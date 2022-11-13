Кукурузу, из-за которой жители Красноярска заболели ботулизмом, поставляли из Новосибирска
Роспотребнадзор предупредил, что продукцию из определенной поставки ни в коем случае нельзя есть
Роспотребнадзор Кузбасса сообщил, что кукуруза в вакуумной упаковке, которой отравились трое жителей Красноярского края, поставлялась в ряд регионов из Новосибирска.
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Ботулизм — инфекционное заболевание, вызванное ботулиническим токсином. Бактерия, которая вызывает инфекцию, вырабатывает один из наиболее сильных природных ядов, не имеющий запаха и вкуса. Токсин разрушается при нагревании до 80 градусов в течение 30 минут и в течение 10 минут при 100 градусах, при этом сама бактерия способна выдерживать более длительное кипячение. При несвоевременном обращении за медпомощью летальность при ботулизме достигает 70%, в основном из-за остановки дыхания.
В Роспотребнадзоре Кузбасса уточнили, что все пострадавшие красноярцы употребляли отварную кукурузу в вакуумной упаковке (450 граммов), которая была произведена в Узбекистане фирмой A.I.M-SHAMSHOD. На упаковке обозначено, что дата изготовления — 2 августа 2022 года, а срок годности — 1 августа 2023 года.
— Поставки указанной продукции осуществлялись в Красноярский край, Кемеровскую и Омскую области, Алтайский край, Республику Хакасия, Республику Бурятия и Забайкальский край из Новосибирской области. Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области незамедлительно приняты меры, направленные на приостановление реализации потенциально опасной кукурузы. В настоящий момент вся продукция, поступившая в торговые предприятия Кузбасса, изъята из оборота, — говорится в официальном сообщении кузбасского ведомства.
Специалисты советуют жителям региона проверять продукцию и в случае совпадения указанных характеристик (производитель и сроки) ни в коем случае не употреблять ее в пищу.