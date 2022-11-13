Кукурузу, из-за которой жители Красноярска заболели ботулизмом, поставляли из Новосибирска

В Роспотребнадзоре Кузбасса уточнили, что все пострадавшие красноярцы употребляли отварную кукурузу в вакуумной упаковке (450 граммов), которая была произведена в Узбекистане фирмой A.I.M-SHAMSHOD. На упаковке обозначено, что дата изготовления — 2 августа 2022 года, а срок годности — 1 августа 2023 года.