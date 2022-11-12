«Сказали: "Уйдем вместе — вернемся вместе"»: дочь потеряла на фронте отца и отчима. Они были друзьями

Об этом — в материале 74.RU.

«Саша и Вова дружили всю жизнь»

Мы в Троицке Челябинской области — городе с населением чуть более 70 тысяч человек, возле подъезда пятиэтажки, где живет 27-летняя Женя. Она потеряла в спецоперации папу и отчима. Дома у Жени двое маленьких детей, с которыми сидит ее мама — Наталья Кашигина. 45-летняя вдова спускается к нам всего на несколько минут — она еле держится на ногах.

— С Сашей мы развелись уже как 20 лет, а с Вовой познакомились лет 5 назад и незадолго до объявления спецоперации расписались, — рассказывает Наталья. — Саша с Вовой дружили всю жизнь, он нас и познакомил. На какой-то праздник пришел в гости вместе с ним. Мы всегда общались, поддерживали дружеские нормальные отношения.