Легковую машину разорвало при столкновении с грузовиком на Енисейском тракте, в ней погибли трое
Фура съехала с трассы в кювет и застряла между деревьев
Сегодня, 11 ноября, на 70-м километре трассы Красноярск — Енисейск произошло столкновение легковой Toyota и грузовика MAN. Судя по кадрам с места, машину буквально разорвало на части.
По предварительным данным ГИБДД, в ней погибли три человека. Также пострадал водитель большегруза, съехавшего с трассы в лес. На месте работают сотрудники полиции, устанавливают все обстоятельства, передает красноярский NGS24.RU.
В конце октября двое человек погибли из-за лобового столкновения двух фур на трассе