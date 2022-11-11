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Легковую машину разорвало при столкновении с грузовиком на Енисейском тракте, в ней погибли трое

Фура съехала с трассы в кювет и застряла между деревьев

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Смертельная авария на Енисейском тракте 11 ноября

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Сегодня, 11 ноября, на 70-м километре трассы Красноярск — Енисейск произошло столкновение легковой Toyota и грузовика MAN. Судя по кадрам с места, машину буквально разорвало на части.

По предварительным данным ГИБДД, в ней погибли три человека. Также пострадал водитель большегруза, съехавшего с трассы в лес. На месте работают сотрудники полиции, устанавливают все обстоятельства, передает красноярский NGS24.RU.

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В конце октября двое человек погибли из-за лобового столкновения двух фур на трассе Р-254 «Иртыш» в Татарском районе Новосибирской области. Один из грузовиков был брендирован логотипом Wildberries — на фото с места ДТП попали разбросанные посылки.

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